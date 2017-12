De millonaria a pobre de nuevo en cuestión de segundos

Pensar que eres millonario y que, inmediatamente, te digan que no puede ser un delito que debe ser investigado

En 2016, Katrina Bookman fue al Resorts World Casino en Aqueduct, Queens, Nueva York. Tuvo la fortuna de llevarse el premio gordo: ¡se ganó casi $43 millones de dólares!

O eso creía.

Pronto se dio cuenta de que algo estaba mal, la máquina no imprimía su cupón de ganancias. Los empleados no tardaron en llegar y darle una noticia devastadora: no había ganado tanto dinero.

Efectivamente, le informaron de que había un problema técnico en la máquina.

“Cuando estaba jugando, no fue un error”, dijo Bookman.

Bueno, resulta que, finalmente, ella sí ganó algo. Después de que la Comisión de Juego del Estado de Nueva York examinó la máquina, le dijeron que ganó $ 2.25 dólares . El casino también le ofreció una cena -un entrecot- para Katrina para compensarla.

Sin duda, se trata de una situación compleja, pero está claro que Katrina se merecía mucho más.