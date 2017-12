5 errores que todos cometemos al conducir

Estos errores muchas veces cuestan accidentes graves en las carreteras

Conducir un auto requiere de toda nuestra atención, pues en nuestras manos se encuentran la seguridad de quienes nos acompañan y de terceros, además de la nuestra, por lo que debes tomar nota sobre algunos errores que solemos cometer.

Obviamente no incluiremos beber alcohol o ingerir sustancias narcóticas, pues por descontado damos que los conductores responsables saben que no son una buena conducción al volante.

1- Uso del teléfono: Por ningún motivo debes utilizar el teléfono mientras conduces, para ello existen los manos libres y las conexiones de bluetooth, junto con el exceso de velocidad y el alcohol, el celular es una de las más importantes causales de accidentes.

2- No usar las direccionales: El cambio de dirección debe avisarse a todos, por seguridad y cortesía, algo que muchas veces es olvidado, en parte por cambiar de camino de forma inesperada y otras más por falta de costumbre.

3- Conducir con sueño: Conducir cansado puede ser mortal.

4- No mirar los retrovisores: Si no estamos atentos a los espejos simplemente no sabremos qué es lo que hay a nuestro alrededor, no sabremos si hay alguien que pudiera alcanzarnos o bien, cambiar de carriles de manera adecuada.

5- Mal uso del carril izquierdo: El carril izquierdo es para adelantar a los autos más lentos, por lo que si lo usas, debes ir a una velocidad mayor que los que van en la derecha.