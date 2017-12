Ed Sheeran confiesa que bebe alcohol a diario

¿Es una adicción?

Foto: Kevin Winter / Getty Images for iHeartMedia

Fiel a la transparencia y la naturalidad con la que se expresa sobre los entresijos de su día a día, no debería resultar demasiado sorprendente que el cantante británico Ed Sheeran haya querido aprovechar su última entrevista para reflexionar sobre un hábito que, en principio, podría parecer controvertido a ojos de sus seguidores más cautos o conservadores: el que se desprende de “beber alcohol todos los días” para disfrutar mucho mejor de la compañía de sus amigos y familiares.

“Sí, me gusta beber. Nunca me he despertado sintiendo que necesitaba una cerveza o una copa, pero sí, bebo todos los días”, ha afirmado con total tranquilidad a su paso por la edición irlandesa del programa nocturno ‘Late Late Show’, antes de matizar sus declaraciones para que nadie tuviera dudas sobre el hecho de que, aunque a diario, siempre consume de forma responsable.

“No lo veo como algo problemático, simplemente me gusta pasármelo bien. Si bebo todos los días es porque estoy con gente, o en mi habitación de hotel viendo una película con una botella de vino al lado”, ha apuntado a continuación.

De hecho, pese a que él mismo admite que a veces tiene la impresión de estar un poco “loco” como consecuencias de las supuestas excentricidades que le definen en su día a día, el pelirrojo cantautor asocia estos llamativos rasgos de su carácter a su faceta artística y, sobre todo, a la necesidad de salirse de lo convencional para sacar el máximo partido a su creatividad.

“Sinceramente, creo que estoy un poco loco. Pero creo que esto le pasa a toda la gente que está expuesta a la opinión pública y tiene trabajos que no se caracterizan por el orden o la monotonía. Yo hago cosas muy raras en ocasiones. Todo el mundo piensa que soy una persona normal, pero no es así”, ha asegurado en tono jocoso durante su última aparición televisiva.