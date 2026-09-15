Autos baratos en NYC: subastarán vehículos incautados o abandonados

Comprar un auto en la ciudad de Nueva York no siempre significa visitar un concesionario, comparar financiamientos y asumir el precio que aparece en el parabrisas. La ciudad mantiene un mecanismo menos conocido que puede resultar atractivo para quienes buscan un vehículo a un costo potencialmente menor: las subastas públicas de autos incautados o abandonados.

Las ventas se realizan periódicamente en distintos puntos de los 5 distritos y reúnen vehículos que fueron retirados de las calles por diferentes circunstancias. Para algunos compradores, estas subastas representan una oportunidad de encontrar un automóvil por debajo de los precios habituales del mercado. Sin embargo, adquirir uno de estos vehículos también implica responsabilidades, gastos adicionales y trámites que conviene conocer antes de levantar la mano.

Durante los próximos días habrá varias subastas programadas en Brooklyn, El Bronx y Queens. La primera está prevista para el 16 de septiembre en Brooklyn, seguida de eventos en El Bronx los días 17 y 18 de septiembre. También habrá una subasta en Brooklyn el 18 de septiembre.

La agenda continuará la semana siguiente. Queens tendrá eventos el 23 y 24 de septiembre, mientras que el Bronx albergará otra subasta el 24 y una más el 25 de septiembre.

¿Qué debe hacer el comprador después de ganar?

Una de las condiciones fundamentales es que el comprador debe pagar el vehículo en efectivo y en su totalidad inmediatamente después de que la venta sea definitiva. No se trata, por tanto, de una compra convencional en la que pueda solicitarse un crédito en el lugar o completar posteriormente el pago.

Además, hay que resolver rápidamente el traslado del vehículo. En muchos casos, los vehículos se encuentran dentro de patios de remolque y el comprador tendrá que contratar un servicio para sacarlos de allí.

El plazo es especialmente importante. Los vehículos deben ser remolcados antes de las 5 p.m. (ET) del mismo día de la subasta. Si permanecen en el patio después de ese momento, puede comenzar a cobrarse una tarifa de almacenamiento de $20 dólares diarios.

La espera tampoco puede prolongarse indefinidamente. Si el vehículo no es retirado dentro de las 96 horas posteriores a las 5 p.m. (ET) del día de la subasta, será considerado abandonado y retirado.

A esto puede sumarse un cargo adicional por el servicio de remolque que cobre el patio donde se encuentre el automóvil. En otras palabras, el precio pagado durante la subasta no necesariamente representa el costo total de hacerse con el vehículo.

También existe una restricción importante para quienes pretendan utilizar el auto inmediatamente. Un vehículo retirado mediante remolque no puede estacionarse en una calle ni conducirse hasta que el nuevo propietario tenga la documentación correspondiente, así como registro y placas válidos.

El trámite de propiedad también queda en manos del comprador. Después de la adquisición, deberá llevar el Certificate of Sale a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) para solicitar que el título sea emitido a su nombre.

Las próximas subastas de autos de NYC

La programación anunciada contempla 8 eventos durante septiembre. El calendario comienza el miércoles 16 de septiembre en Brooklyn y continúa con dos jornadas en El Bronx el 17 y 18 de septiembre. Ese último día también habrá una subasta en Brooklyn.

Posteriormente, el 23 de septiembre será el turno de Queens. El 24 habrá eventos simultáneos en El Bronx y Queens, y el calendario de esta ronda terminará el 25 de septiembre con otra subasta en El Bronx.

Quienes estén interesados deben revisar con anticipación los documentos correspondientes a cada jornada, ya que el comprador debe recoger el vehículo en el lugar donde se encuentre. Las condiciones específicas de cada lote pueden variar.

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