FBI captura en Venezuela al último de los 10 más buscados de su lista

El director del FBI, Kash Patel, anunció este martes la captura en Venezuela del último fugitivo de la lista de los Diez Más Buscados de la agencia, al que el FBI acusa de liderar una red internacional que robaba millones de dólares para apoyar al Tren de Aragua.

Patel informó durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado que el detenido fue capturado durante el fin de semana y ya se encuentra de camino a Estados Unidos. Con esta operación, aseguró, el FBI logró detener a los diez fugitivos que integraban su lista.

“Capturamos en Venezuela a un delincuente que figuraba en nuestra lista de los más buscados y llevaba años prófugo”, dijo Patel. “Son diez de diez”.

El director de la agencia no identificó al detenido durante su intervención. Posteriormente, Fox News informó, citando al FBI, que se trata de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, un venezolano incorporado a la lista en marzo y considerado por la agencia su primer “fugitivo cibernético”.

Apoyo al Tren de Aragua

Según el FBI, Canelón Aguirre habría dirigido una gran conspiración internacional que enviaba grupos a Estados Unidos para sustraer millones de dólares de instituciones financieras en apoyo del Tren de Aragua, organización criminal transnacional de origen venezolano.

La agencia sostiene que la red utilizaba una modalidad conocida como “ATM jackpotting”, que consiste en instalar programas maliciosos en cajeros automáticos para provocar la entrega no autorizada de efectivo.

El FBI acusa a Canelón Aguirre de conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario y daños intencionales a sistemas informáticos, lavado de dinero y suministro de apoyo material a terroristas.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la agencia, los robos habrían comenzado al menos en enero de 2024 y el dinero obtenido era trasladado posteriormente mediante una red de lavado.

Diez de diez

El anuncio se produjo después de que el presidente del Comité Judicial, el republicano Chuck Grassley, mencionara durante la audiencia que el FBI había capturado a nueve de los diez fugitivos más buscados.

Patel lo corrigió y aseguró que la cifra ya era de diez.

“No hemos capturado a nueve de los diez… hemos capturado a diez”, afirmó.

El director también sostuvo que el FBI ha capturado más del doble de los fugitivos incluidos en la lista de los diez más buscados de la administración anterior.

Además, Patel informó que la agencia ha detenido a seis de los diez estafadores incluidos en una lista de personas más buscadas creada durante la actual administración.

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