El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 16 septiembre de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 16 de septiembre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Cualquier chiste tonto podría ser interpretado como una provocación, por eso no te distraigas con tonterías ni pasatiempos. Prevé las dificultades antes de que se presenten y, si atraviesas una crisis, ve a fondo para enfrentarla. Como el Ave Fénix, podrás renacer de tus cenizas.
Tauro
04/20 – 05/20
Los asuntos románticos pasarán a un primer plano. Si estás soltero, olvídate de tu ex y mira las opciones que ofrece el presente. Si estás en pareja, podrían reavivarse temáticas viejas que solo te desgastan. Tus relaciones requerirán resiliencia y profundidad emocional por parte de ambos.
Géminis
05/21 – 06/20
El estrés acumulado podría afectarte si no sabes parar a tiempo y prestar atención a las señales de alerta de tu cuerpo. Ve a fondo con tu salud y no te distraigas con charlas o entretenimientos. Es tiempo de incorporar hábitos a tu rutina que favorezcan una verdadera sanación.
Cáncer
06/21 – 07/20
Si sabes cuál es tu anhelo profundo o tu verdadero deseo, comprométete con él y dale el lugar central que merece. Ningún lujo o adquisición podrá darte la dicha profunda que encontrarás al entregarte a tu fuerza creadora. Allí estará la verdadera riqueza que necesitas para sentirte realizado.
Leo
07/21 – 08/21
Estarás con muchas ganas de volcarte hacia ti mismo, pero los asuntos familiares requerirán tu disposición. Deberás dejar para más adelante algunos proyectos personales y ocuparte de tu casa. Tus seres queridos apreciarán tus muestras de interés y compromiso.
Virgo
08/22 – 09/22
Las circunstancias te pondrán en situación de intercambiar información con otros. Evita interponer creencias antiguas. Permite que las personas nuevas que entren en tu vida se den a conocer y dialoga con ellas. Una conversación puede ayudarte a mirar las cosas desde otro lugar.
Libra
09/23 – 10/22
En asuntos de dinero se impone que te pongas firme para defender lo que es tuyo. Si sales, gasta lo justo y necesario, porque ahora necesitarás preservar tu capital. No permitas que nadie de tu círculo social te lleve al despilfarro. Vela por tu propia supervivencia económica.
Escorpio
10/23 – 11/22
Este es un día para ponerte en primer lugar y conectarte con lo que realmente quieres. No busques impresionar a nadie ni persigas reconocimiento a cualquier precio. Recuerda que salir al mundo exige decisiones difíciles. Si apuestas por ti, podrás asumir el poder sobre tu vida.
Sagitario
11/23 – 12/20
Un ciclo estará llegando a su fin, así que procura indagar en tu interior y no te apures por pasar a una nueva etapa. Tu poder de percepción aumentará y podrías sentir interés por investigar sobre las ciencias ocultas. Aprovecha este momento para cerrar procesos y escuchar tu mundo interior.
Capricornio
12/21 – 01/19
Buscarás conectarte con esos amigos que estimas y hace tiempo que no ves. Pero cuidado, porque sin darte cuenta podrías ofender, invadir o reaccionar de manera egoísta. Mantén el control para que tus reuniones sociales no deriven en conflictos y puedas profundizar realmente en esos vínculos.
Acuario
01/20 – 02/18
Sabrás aprovechar muy bien cualquier situación que te permita ganar poder profesional, así que nada de esperar sentado a que las oportunidades lleguen a ti. Tampoco dejes que nadie interfiera en tu camino. Establece tus objetivos a mediano plazo y ponte en movimiento para conseguirlos.
Piscis
02/19 – 03/20
Lograrás sortear obstáculos que parecían insuperables y comprobarás que la fe puede mover montañas. Esto te ayudará a renovar la confianza en ti mismo y en la vida. Libérate de la rutina, aunque sea planificando unas vacaciones interesantes hacia un lugar que despierte tu curiosidad.