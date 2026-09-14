Cáncer de colon: el síntoma silencioso que muchos ignoran cuando van al baño

Prestar atención a ciertos cambios, a la hora de ir al baño, es esencial para detectar tempranamente posibles problemas de salud que requieren atención médica inmediata.

Por ejemplo, la presencia de sangre en las heces podría ser una señal de cáncer colorrectal. Sin embargo, también tiene otras explicaciones.

El cáncer colorrectal es el tercero más diagnosticado en hombres y mujeres en Estados Unidos. Pero cuando es detectado a tiempo, gran parte de las personas que lo padecen pueden curarse y tener una vida normal.

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¿Cómo se ve la sangre relacionada con cáncer de colon?

Una señal al evacuar que muchos ignoran es sangre mezclada con las heces o adherida a ellas. Su aspecto podría ser de color rojo brillante, pero también puede hacer que las deposiciones adquieran una tonalidad mucho más oscura.

El doctor Rosario Ligresti, jefe de la División de Gastroenterología del Centro Médico de la Universidad de Hackensack, en Nueva Jersey, explica: “La sangre en las heces es uno de los síntomas más comunes del cáncer de colon en pacientes mayores, y menos en pacientes más jóvenes”.

Asimismo, la Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS) incluye el sangrado rectal y la sangre en las heces entre los síntomas del cáncer colorrectal. Otros posibles signos son cambios persistentes en el ritmo intestinal, sensación de no haber evacuado completamente, dolor abdominal, cansancio y pérdida de peso sin explicación.

Sangre en las heces y sangre al limpiarse: no son lo mismo

Existe una diferencia importante que se debe tomar en cuenta: ver sangre en el papel higiénico no significa automáticamente que haya sangre procedente del interior del colon.

Cuando el papel queda manchado después de evacuar, particularmente con sangre roja brillante localizada en la superficie del papel o alrededor del ano, una causa frecuente puede ser una fisura anal o hemorroides.

Estas condiciones producen sangrado en la zona anal y no significan por sí mismas que exista un tumor en el colon.

En cambio, cuando la sangre está mezclada con las deposiciones, aparece repetidamente o las heces adquieren una coloración negra o muy oscura, el origen puede estar en otra zona del aparato digestivo y requiere valoración médica.

¿Por qué un tumor puede provocar sangre?

El cáncer colorrectal puede originarse a partir de pólipos, algunos de los cuales pueden convertirse en tumores con el tiempo. A medida que determinadas lesiones aumentan de tamaño, pueden desarrollar vasos sanguíneos anormales y más susceptibles al sangrado.

El doctor Brooks Cash, gastroenterólogo de UTHealth Houston y Memorial Hermann, explica que “a medida que los pólipos precancerosos, también conocidos como adenomas, aumentan de tamaño y se vuelven más anormales y posiblemente progresan hasta convertirse en cáncer, requieren un suministro de sangre cada vez mayor”.

“Los vasos sanguíneos que irrigan estas lesiones también son anormales y son más propensos a perder sangre que puede ser visible en las deposiciones”, añade el experto.

Sin embargo, el sangrado no siempre puede verse a simple vista. Algunos tumores y pólipos liberan pequeñas cantidades de sangre que solo pueden detectarse mediante pruebas de materia fecal.

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