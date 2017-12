Marlene Favela se casó, pero solo causó burlas hirientes en Instagram

¿Te parece ridículo su 'look'?

No hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Este fin de semana la actriz Marlene Favela y el empresario George Seely unieron sus vidas en una boda rodeada de glamour y buenos amigos.

Como ya lo había adelantado, la mexicana de 41 años lució un vestido de la diseñadora Rosita Hurtado, que dejaba ver su curvilínea figura, según las primeras imágenes que se filtraron a la prensa y que Despierta América compartió en Instagram.

Con varias famosas como damas de compañía, el enlace fue como de “cuento de hadas”, sin embargo, no se salvó de las críticas y las burlas.

Sí, varios usuarios en redes sociales criticaron el “look” de la actriz, especialmente el cabello.

“Solo el peinado mal para diseño de vestido… lo demás todo bien”, “No llegó el estilista”, “Pésimo el cabello”, fueron algunos de los comentarios más mordaces.

El vestido tampoco libró las burlas, pues para otros, parecía para una fiesta de XV Años.

“Parece que va a su quinceañera, ya no por es mejor amiga de yomari la hubiera asesorado. Uuf fatal, y el vestido de algunas damas nada de elegante muy vulgar”, “Quizás cumplió su sueño de niña de verse como una quinceañera…”, “Ella es muy bonita pero yo me pregunto porque escogió ese vestido tan feo y el peinado ni se diga”, dijeron otros.

Claro que hubo a quien le pareció bien la selección que hizo Marlene y la defendió de los criticones: “Que críticas. Los que critican es por que tienen envidia. De su fama y su dinero”.