Época navideña: 10 villancicos tocados por tus bandas favoritas

En esta época navideña también los más rockeros quieren sentarse alrededor del árbol y cantar

La Navidad no tiene porque tener el mismo ritmo cada año por lo que hoy te vamos a mostrar una lista que seguramente podría animar tu próxima cena.

Por cortesía de nuestros amigos de Bizarro.FM, llegan a nosotros 10 canciones navideñas interpretadas por tus estrellas de rock favoritas y otras que después de escucharlas, podrías agregar a esa misma lista.

Aquí vamos:

1- All I Want For Christmas – Yeah Yeah Yeahs

2- Christmas Light – Coldplay

3- I’ll Be Home For Christmas – The Killers

4- Let Me Sleep (It’s Christmas Time) – Pearl Jam

5- Twelve Days Of Christmas – Belle and Sebastian

6- Christmas was better in the 80s – The Futureheads

7- A Very Arcade Xmas – Arcade Fire

8- The Christmas Song – The Raveonettes

9- Another Rock And Roll Christmas – Iron Maiden

10- Rockin’ Around the Christmas Tree – She & Him