Escándalo: Alfredo Adame arremete, de nuevo, contra Andrea Legarreta

Esta historia no tendrá un final feliz...

El actor de telenovelas, Alfredo Adame mantiene su posición acerca de la inexistente relación con Andrea Legarreta. Ambos fueron conductores del programa Hoy hace 21 años, y después de un penoso incidente ser cortó toda relación cordial posible entre ellos.

La enemistad surgió cuando durante una sección del programa, representaban escenas de telenovelas y el actor, preso de la pasión del momento, la llamó “perra”, comentario que Legarreta no aprobó.

Según información de Univisión Entretenimiento, este hecho ocurrió en 1996, sin embargo, la relación entre ambos no tuvo sanación, y en exclusiva Adame ha sido enfático, nuevamente, al decir que “A la que mencionas (Andrea Legarreta), no la conozco y nunca la conocí, no es mi amiga, no es compañera de trabajo y no me interesa, me importa un pepino su vida“. Se desconoce la verdadera razón detrás de las declaraciones de Adame en este 2017, y Legarreta, por ahora, tampoco se ha manifestado al respecto.

El intercambio de palabras entre Legarreta y Adame parece no tener fin. En reiteradas ocasiones los medios de comunicación han sacado el tema, y los dos son renuentes en volver a trabajar juntos. La conductora por su parte, desde hace años, se niega a caer en provocaciones y por ende en sus declaraciones sobre el tema se mantiene ecuánime.