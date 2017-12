Aeromozas con uniformes demasiado sexys levantan polémica

En un capítulo más del retroceso en la igualdad entre hombres y mujeres, legisladores de Malasia aseguraron que los uniformes de algunas aeromozas podrían causar “excitación” en los pasajeros, por lo que los censuraron.

Según informa el diario malayo New Straits Times el parlamento de ese país debatió durante el inicio de semana un proyecto de ley de aviación civil en el que se discutió la “sensualidad” de los uniformes que las asistentes de vuelo utilizan.

Select and LIKE your most friendly and crushworthy Firefly cabin crew from our FB album! Photo with most likes will be crowned as Firefly’s Orange Crush of The Year!

Voting starts today until 5th December 2017. pic.twitter.com/s5i2h1wQq2

— Firefly Airlines (@FireflyAirlines) 22 de noviembre de 2017