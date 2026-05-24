¿Los ha visto bailar? Mira cómo Wisin se mueve al ritmo del merengue

Si por algo es reconocido Wisin, es por su fronteo a la hora de cantar y, de hecho, cuando se trata de perreo en sus conciertos, genera muchos gritos entre el público. Sin embargo, muy pocos lo han visto bailando merengue.

Un video compartido en la cuenta de Tiktok de la hija mayor de “El Sobreviviente”, Yelena, tiene como principal protagonista a la leyenda del reguetón bailando con dos de sus hijos al ritmo de “Tú eres ajena”, el trend sobre el clásico que se volvió tendencia.

Mira a Wisin bailando al ritmo de “Tú eres ajena”

En las imágenes se aprecia al reguetonero detrás de su hija mayor, Yelena, quien era la que sabía la coreografía al pie de la letra, y al mismo nivel que su hijo Dylan, quien se encontraba del lado derecho. La esposa de Wisin y su hijo menor observaban este momento.

Tanto Wisin como Dylan trataron de seguirle los pasos a Yelena y, aunque dieron su mejor intento, en la segunda parte su descoordinación se divisó y terminaron yendo por un lado diferente de la coreografía cada uno, haciendo de este trend un momento muy divertido en familia.

“Tú eres ajena” es uno de los mayores éxitos en la carrera del merenguero dominicano, que gracias a la magia del TikTok se hizo nuevamente viral 25 años después de su estreno con este trend que tiene bailando a personas mayores y a jóvenes.

Wisin aprovecha el tiempo con su familia

A pesar de ser una figura pública desde muy joven, Wisin siempre ha tenido presente a su familia y cada vez que tiene la oportunidad, comparte a plenitud con sus hijos y su esposa, algo que quedó nuevamente en evidencia en esta oportunidad, aprovechando que actualmente no tiene compromisos de giras.

Los comentarios de los internautas estuvieron divididos (ninguno negativo): algunos valorando lo importante y simple que es pasar tiempo con la familia; mientras que en otros le hicieron bromas a la voz del chanteo en el reguetón, con comentarios como “Wisin soltando los pasos prohibidos“, una frase que también había escrito su hija durante la práctica del trend, antes del video oficial.

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