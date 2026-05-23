Un muerto y un herido tras tiroteo cerca de la Casa Blanca; el Servicio Secreto abrió fuego

Un operativo del Servicio Secreto de Estados Unidos terminó con un tiroteo el sábado cerca de la Casa Blanca, en el que una persona fue alcanzada por disparos de agentes federales y un transeúnte también resultó herido, informó a The Associated Press un funcionario encargado de la investigación bajo condición de anonimato. Ambas víctimas fueron trasladadas en estado crítico, pero una de ellas falleció.

La situación provocó alarma dentro del complejo presidencial, donde periodistas que se encontraban en el sitio relataron haber escuchado una serie de detonaciones y recibieron instrucciones de resguardarse en la sala de prensa mientras se activaban los protocolos de seguridad.

El Servicio Secreto confirmó posteriormente que tenía conocimiento de reportes sobre disparos en las inmediaciones de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW, a escasa distancia de la residencia presidencial. La agencia indicó que agentes en el terreno estaban verificando lo ocurrido y que se ofrecerían más detalles a medida que avanzara la investigación.

Agentes del Servicio Secreto examinan y fotografían pruebas cerca de la Casa Blanca. Foto: AP

El director del FBI, Kash Patel, señaló asimismo en redes sociales que personal federal estaba respondiendo a un incidente con disparos y que la institución mantendría informada a la población conforme se consolidara la información.

Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca cuando ocurrió el tiroteo, de acuerdo con fuentes oficiales. En el exterior, la zona fue acordonada con cinta amarilla y agentes colocaron decenas de marcadores de evidencia en la acera, junto a restos de material médico utilizado por equipos de emergencia.

La escena quedó bajo fuerte resguardo policial, mientras el Departamento de Policía Metropolitana pidió a la población evitar el área. El lugar del incidente se ubica cerca de una zona que en el pasado reciente ha sido escenario de otros hechos violentos vinculados a la seguridad federal.

En redes sociales, la corresponsal de ABC News Selina Wang describió que escuchó lo que “parecían decenas de disparos” mientras realizaba una grabación rutinaria frente a la Casa Blanca. Su video, en el que se le observa resguardándose durante el estallido de los disparos, circuló ampliamente en plataformas digitales durante la jornada.

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