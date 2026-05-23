Mujer de Queens, Nueva York murió en viaje de cumpleaños al Caribe tras pedir auxilio policial

Melissa Kerry Samnath, residente de Queens (NYC), aparentemente murió golpeada durante un viaje a la isla Jamaica el día de su 37º cumpleaños, según su familia y la policía local.

Al parecer Melissa envió a su hermana un mensaje por WhatsApp estremecedor apenas unas horas antes de ser abandonada y declarada muerta en un hospital de la nación caribeña. El mensaje llegó a Nueva York alrededor de las 11:00 p.m. del 28 de abril, diciendo: «Llama a la policía», e indicando su ubicación como «una casa rosada», relató al Daily News la madre de la víctima, Carmen Samnath.

Al día siguiente, cuando cumplía años, Melissa fue declarada muerta en el Hospital Regional Cornwall, en St. James, según publicó la Policía de Jamaica en Facebook. Una autopsia determinó que el deceso fue consecuencia de «múltiples traumatismos contusos en la cabeza». «(El hospital) dijo que no tenían a nadie bajo (el nombre de Melissa Samnath) allí», comentó su madre. «Era simplemente una persona desconocida».

Cuando los familiares finalmente se reunieron con las autoridades para identificar el cuerpo, ella llevaba puesta la misma ropa con la que había partido desde la ciudad de Nueva York, afirmó su madre. «Tal como se fue, así mismo la encontraron… Ni siquiera llegó a cambiarse de ropa. Mi hija fue allá y la identificó».

Lo que resultaba diferente, según la madre de la víctima, eran los hematomas que cubrían su cuerpo y las uñas rotas de sus manos. «Ella se defendió de él», dijo en relación al sospechoso. «Tiene las uñas y otras cosas rotas».

La policía identificó como sospechoso a Dane Watson, jamaiquino de 31 años y esposo de la víctima. Estaba prófugo, se entregó a las autoridades el 15 de mayo y fue acusado en relación con el homicidio, reportó CNW. Según las autoridades locales, se vio a Watson sacando a Samnath -quien se encontraba herida- de un automóvil en el hospital, y marcharse poco después.

La pareja se había casado recientemente, el pasado mes de diciembre, según la policía jamaiquina. Sin embargo, la madre de la víctima desmintió que su hija estuviera casada o mantuviera una relación sentimental con su presunto homicida, afirmando que nunca había oído hablar de ese hombre hasta después de la desaparición de su hija.

Según un informe del periódico jamaicano The Gleaner, las imágenes de vigilancia captaron a Watson cargando la maleta de la víctima mientras ella lo sigue al salir de su alojamiento de Airbnb. Los investigadores rastrearon a la pareja hasta la casa de Watson en Norwood, St. James, donde encontraron algunas de las pertenencias de Samnath junto a un charco de sangre.

La mayor parte de sus pertenencias, incluyendo su computadora portátil, joyas, teléfono, reloj y dinero en efectivo, aún no han sido recuperadas, señaló la madre de la víctima. La víctima trabajaba como contadora para Live Nation, y vivía con su madre y hermana en Queens Village.

«Perdí a mi esposo a causa de un cáncer de páncreas. Esto ha sido muy repentino para mí», dijo la madre. «Las dos acabábamos de regresar de unas vacaciones. Estuvimos en un crucero… Era una persona maravillosa y dulce».

La familia de Samnath está trabajando para repatriar su cuerpo. «Ya han realizado las pruebas de ADN y la autopsia. Ahora estamos intentando traer su cuerpo a casa para darle un lugar de descanso final», dijo su madre. «En eso es en lo que estamos enfocados».

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en abril Ashly Robinson (31), “influencer” residente de Nueva Jersey, murió durante unas vacaciones de cumpleaños con su prometido a la isla Zanzíbar (Tanzania), dejando a su familia sumida en el dolor y la incertidumbre.