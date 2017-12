Una gran burbuja de magma subterráneo podría emerger hacia la superficie de EEUU

Geólogos estudian a profundidad una gran burbuja de este material, la cual podría afectar a tres estados del país en caso de una erupción

Un grupo de científicos de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, ha descubierto algo que pone en peligro a varios estados del noreste en Estados Unidos.

Según Science Alert, los investigadores descubrieron una gran acumulación de rocas en estado de fusión que poco a poco va subiendo a la superficie, las cuales fueron descubiertas por una red compuesta de miles de sensores geológicos.

Estos encontraron una anomalía térmica, una burbuja de 400 kilómetros de diámetro, la cual se encuentra a unos 200 kilómetros de profundidad y tiene una alta temperatura, misma que supera la de las formaciones rocosas inmediatas.

Este fenómeno afectaría los estados de Vermont, New Hampshire y a Massachusetts, algo que ha llamado mucho la atención de los geofísicos, ya que es una zona en donde no existen volcanes activos, pero no descartan que en algún momento pudiera ocurrir una gran erupción, aunque para ello pueden pasar varios millones de años.