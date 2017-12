Aprueban ley para proteger de la amenaza del asma

La norma obligará a los propietarios de apartamentos a tomar medidas para que los hogares estén libres de moho, plagas y otros riesgos para la salud

Bien valió la lucha de diez años para que una coalición de activistas comunitarios y defensores de la vivienda lograran finalmente que el Concejo aprobara un proyecto de ley que obliga a los propietarios de edificios a limpiar los agentes desencadenantes del asma dentro de los apartamentos de la ciudad.

“Después de lo que parecían ser negociaciones interminables a través de varias administraciones alcaldicias, aprobamos este proyecto de ley crucial que contribuirá en gran medida a erradicar el moho, así como a tomar medidas preventivas para abordar los factores desencadenantes del asma”, dijo la concejal demócrata Rosie Méndez, que integra los comités de Salud y Vivienda y Edificios y además fue quien patrocinó desde el inicio este proyecto de ley.

El Concejo votó este miércoles para aprobar la Ley de Vivienda Libre de Asma (Intro385C), una ley que permite a los inquilinos vivir de manera segura en hogares libres de moho, plagas y otros riesgos para la salud.

Méndez comentó que el asma tiene un efecto debilitante en la calidad de vida de un individuo y en la ciudad de Nueva York, hay aproximadamente un millón de personas que han sido diagnosticadas con asma.

“Esta legislación tendrá un beneficio directo para los inquilinos y su salud y permitirá a la Ciudad recapturar los fondos gastados a través de su Programa de Reparación de Emergencia, si la agencia determina que tal trabajo es necesario. Estoy orgullosa de que mi asociación con los defensores, esta resultará en una legislación innovadora y tengo la esperanza de que otras grandes ciudades sigan nuestros pasos”, agregó la edil.

La Ley exige que los propietarios inspeccionen y corrijan anualmente los riesgos de alérgenos, incluidos moho, plagas y síntomas subyacentes que pueden causar condiciones peligrosas, como fugas de agua y entradas de plagas (agujeros y grietas) , en los hogares de residentes diagnosticados con asma, EPOC o cáncer de pulmón.

El proyecto de ley pasa ahora a manos del alcalde Bill de Blasio para ser promulgado.

La Coalición para viviendas sin asma está compuesta por más de 30 organizaciones en toda la ciudad, incluidas organizaciones comunitarias, defensores legales, asociaciones médicas y sindicatos.

“Las injusticias ambientales internas como estas provocan un mayor ausentismo escolar, visitas al hospital y gastos de bolsillo para los neoyorquinos de bajos ingresos, especialmente en las comunidades de color”, evaluó Peggy Shepard, directora ejecutiva de WE ACT for Environmental Justice.

Matthew Chachère, de Northern Manhattan Improvement Corporation, que ha trabajado a lo largo de los años para perfeccionar el proyecto, dijo que le complacía ver que finalmente obtuvo la aprobación del Concejo.

Entretanto Rajiv Jaswa, abogado del Proyecto de Desarrollo Comunitario del Centro de Justicia Urbana dijo, que la ley 385 es una legislación histórica que finalmente brinda a los inquilinos las protecciones legales que necesitan para vivir de manera segura, y en hogares libres de moho, plagas y riesgos para la salud”.

La defensora de inquilinos y organizadora de Neighbors Helping Neighbors, Aura Mejia, dijo sentirse orgullosa de que el proyecto de ley haya sido aprobado por la comunidad.

“Es una gran victoria para nuestro movimiento de inquilinos. Ahora podemos lograr que las familias de la ciudad sean más saludables y que los padres se sientan más cómodos con los niños que no pasan tiempo en el hospital en lugar de la escuela”, agregó Mejía.

Kelly Espinal, miembro de Make the Road New York e inquilina de Brooklyn narró su experiencia de vivir por años en un apartamento de alquiler estabilizado con su hijo que sufre de asma.

“Las infestaciones de moho, insectos y roedores en mi apartamento han comprometido la salud de mi hijo, pero mi arrendador se ha negado a hacer nada al respecto. La Ley de Vivienda cambiará eso al exigir que mi arrendador priorice la prevención”, dijo Espinal.

¿Cuáles son los síntomas del asma?

Si bien pueden variar de persona a persona, los síntomas más comunes del asma son la tos persistente y la opresión en el pecho que causa dificultad para respirar. Muchos pacientes sienten un chillido en el pecho, un sonido que los médicos reconocen como sibilancias. En algunos casos, una tos nocturna que despierta al paciente en el medio de la noche es la única manifestación de asma.