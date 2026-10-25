Sofía Vergara fue captada cenando con Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons

Sofía Vergara vuelve a acaparar titulares por su vida sentimental. La actriz colombiana fue fotografiada junto a Dan Reynolds, vocalista de la banda estadounidense Imagine Dragons, durante una cena nocturna en Beverly Hills, California. Las imágenes, difundidas por el portal TMZ el domingo 25 de octubre, muestran a ambos tomados de la mano y han desatado rumores sobre una posible relación.

Según la información publicada por el medio estadounidense, el encuentro tuvo lugar el sábado 24 de octubre en Cipriani, un restaurante de Beverly Hills. Vergara y Reynolds no estaban solos: compartieron la velada con amigos, entre ellos Anastasia Soare, empresaria y fundadora de la marca de belleza Anastasia Beverly Hills.

TMZ señaló que la actriz y el músico fueron fotografiados mientras se tomaban de la mano durante la cena. Además, de acuerdo con el reporte, ambos abandonaron discretamente el establecimiento por una salida trasera alrededor de las 12:30 de la madrugada.

El encuentro ha generado especulaciones sobre una posible conexión sentimental entre las dos figuras del entretenimiento. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de que estén comenzando una relación.

TMZ informó que contactó a los representantes de Vergara y Reynolds para conocer sus comentarios sobre las fotografías, pero no había recibido respuesta al momento de publicar la noticia. Por tanto, la naturaleza de su vínculo continúa sin aclararse.

La vida sentimental de Sofía Vergara

La protagonista de “Modern Family”, donde interpretó a Gloria Delgado-Pritchett, ha mantenido relaciones que han recibido una amplia cobertura mediática a lo largo de su carrera.

Su primer matrimonio fue con Joe González, con quien comenzó una relación durante la adolescencia. La pareja tuvo un hijo, Manolo, y se divorció en 1993.

Posteriormente, la actriz inició una relación con el empresario Nick Loeb. Ambos comenzaron a salir en 2010 y se comprometieron en 2012, pero pusieron fin a su relación en 2014.

Ese mismo año, Vergara comenzó su romance con el actor Joe Manganiello, conocido por sus participaciones en “Magic Mike” y “True Blood”. La pareja se comprometió en diciembre de 2014 y celebró su boda en noviembre de 2015. Después de siete años de matrimonio, anunció su separación en julio de 2023.

Más adelante, la colombiana fue vinculada con el cirujano ortopédico Justin Saliman, con quien fue vista en distintas ocasiones entre 2023 y 2024. No obstante, la actriz habló públicamente de su soltería durante ese último año.

Por su parte, Reynolds es conocido internacionalmente como el vocalista principal de Imagine Dragons, grupo que alcanzó el éxito mundial con canciones como “Radioactive”.

En el ámbito personal, el músico mantuvo una relación de aproximadamente cuatro años con la actriz Minka Kelly. La separación fue reportada a comienzos de octubre de 2026 por varios medios estadounidenses, que citaron fuentes cercanas a la pareja. Ni Reynolds ni Kelly han ofrecido públicamente detalles sobre los motivos de la ruptura.

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