Chicharito y Cuauhtémoc claman justicia para Oswaldo Alanís, cada uno a su manera

La injusticia del caso del jugador de Chivas suma a todas las voces

Desde Londres, Javier Hernández se unió a las voces que claman justicia para Oswaldo Alanís y para aquel futbolista que vea pisoteados sus derechos.

“Estamos contigo y con ustedes. Estamos Unidos. #porelbiendelfutbolmexicano #futbolistasunidos”, escribió en su cuenta de Twitter @CH14_.

El “Chicharito” es asociado honorario de la Asociación Mexicana de Futbolistas, cuya fuerza radica en que tiene en su organigrama a varios elementos de jerarquía como Oribe Peralta, Carlos Salcido y Andrés Guardado.

Seleccionados como Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Rafael Márquez, Héctor Herrera, Diego Reyes y Marco Fabián ya habían retuiteado el comunicado de la AMF con los hashtags que utilizó el delantero del West Ham.

En tanto, el portero argentino Cristian Campestrini describió como “raro” el Pacto de Caballeros por el cual un futbolista no puede contratarse libremente con otro equipo sin la anuencia de su club anterior.

“Es muy raro eso (Pacto de Caballeros), pero si es así hay que respetarlo y es algo que ya se viene manejando hace muchísimos años. Yo soy una carta normal del mazo, pero eso es lo que está acostumbrado a hacer el futbol mexicano, bienvenido sea”, señaló el arquero.

“Pantaloncitos”

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco clama porque los futbolistas ahora sí se “pongan los pantaloncitos” ante las injusticias.

Mientras Oswaldo Alanís entrena con la Segunda División de Chivas por discrepancias en la negociación de un nuevo contrato, el ex futbolista y hoy alcalde de Cuernavaca exige valentía a la recién creada Asociación de Futbolistas que por primera vez le ha plantado cara a los dueños del balón.

“Ojalá lo hagan bien, es lo que necesitábamos, yo siempre la peleé, pero siempre se echaban para atrás algunos jugadores, es lo mismo de cuando empiezan los trancazos, ya no se meten porque tienen miedo de los contratos, se ponen de acuerdo los directivos, dueños, ‘¿sabes qué?, que éste está grillando’, ojalá se haga porque al final de cuentas el jugador está desprotegido”, dijo Blanco a CANCHA.

¿Existe el contrapeso suficiente de los jugadores para ir contra la estructura?

“Ojalá se la avienten”, lanza Cuauhtémoc Blanco luego de un suspiro prolongado. “Que tengan esos pantalones bien puestos porque es lo es que necesita el futbolista, es una tristeza que vayas a un Draft y estés esperando a ver si te agarra un equipo, a mí nunca me ha tocado, pero lo que comentaban mis compañeros es triste y deprimente.

“Ojalá y Dios quiera que se pongan sus pantaloncitos y que vayan con todo, que hagan las cosas bien con la Asociación de Futbolistas, que ayuden al futbolista mexicano que realmente lo necesita”.

El propio Blanco vivió alguna injusticia ya en el ocaso de su carrera.

“Ojalá se pongan los pantaloncitos y peleen con los directivos y con los dueños de los equipos, creo que lo importante aquí no es la pelea, simplemente es la justicia, no es pelear con directivos y dueños sino que se haga una Asociación de Futbolistas como debe de ser porque hay muchas irregularidades.

“A mí me pasó con Irapuato, yo le metí lana y abogados para que me pagaran y no me pagaron en tres o cuatro meses, a final de cuentas la Federación los obligó a que me pagaran, pero porque soy Cuauhtémoc Blanco, si fuera otro chavo yo creo que ni lo pelan“, sentenció.