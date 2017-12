¿Lyn May anda tras los “huesitos” de Maluma?

Mira qué dijo la vedette y ahora también Dj sobre el colombiano

Sin importarle que pudiera ser su abuela, a sus más de 65 años de edad Lyn May anda detrás de los huesos de Maluma.

La vedette y ahora también Dj, dijo sin importarle el qué dirán que le gusta el colombiano de 23 años, aunque sólo hay una cosa que le preocupa.

“Me encanta Maluma, pero estoy muy preocupada ¿no será joti…?”, dijo Lyn. “Me han dicho. Dije ‘¡me encanta este hombre!’ y me dijeron ‘es joti…’, me preocupé, caray“.

A Lyn le preocupan más las preferencias sexuales del cantante de música urbana que pensar en la diferencia de edades.

“¡Me voy a casar con Maluma!“, afirmó.

El gusto de la vedette por el excoach de La Voz… México, no sólo es por su físico, también tiene interés profesional.

“Quiero verlo para que me haga una canción que diga ‘Maluma quiere a Lyn May’ o ‘Maluma quiere con Lyn May’. Me encanta Maluma… le mando un beso… Maluma, te quiero“.

Como no fue una sino varias veces las que insistió que le gusta mucho el colombiano, se le preguntó si no le preocupaba la diferencia de edades.

Pero Lyn sin tapujos, dejó a todos con la boca cerrada.

“Yo le enseño. Lo único que sí me preocupa es que no vaya a ser… (gay) porque ahí sí no hay remedio“, comentó al tiempo que doblaba la muñeca de su mano derecha.

Está tan fascinada con el cantante del tema “Felices los Cuatro” que hasta está pensando en entrarle al reggaetón.

“Le ando dando duro al reggaetón”, dijo muy convencida.

POR: Paula Ruiz