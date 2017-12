Reaccionan famosas a la filtración de las fotos íntimas de Montserrat Oliver

Noelia sabe lo que se siente

Montserrat Oliver se unió este miércoles a un buen número de celebridades que han visto ultrajada su intimidad con el hackeo y difusión de fotografías privadas junto a su novia Yaya Kosikova.

“Triste y dolida”, la actriz de 51 años envió un comunicado a través de sus redes sociales en el que solicitó a la gente no compartir las imágenes que solo pertenecen a la pareja.

Twitter se vio inundado de una serie de comentarios hirientes y memes, muchos en referencia a las preferencias sexuales de la actriz.

Del otro lado de la moneda, se generó un apoyo inusitado de más famosas a la también activista.

“El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ella es una gran mujer”, dijo en el programa Hoy, Andrea Legarreta.

“Nadie tiene derechos a hablar así de una mujer, los que lo hacen, deben de recordar que tienen madre y hermanas”, segundó Galilea Montijo.

La cantante Noelia, que sufrió en carne propia los estragos de la filtración de un video sexual, se solidarizó con Montserrat a través de un conmovedor mensaje.

“Puedo sentir lo que vives en estos momentos. Quisiera poder en estos momentos darte un Abrazo y decirte que hay Luz al Final en este tipo de pesadillas, que seas fuerte y que lo mas importante sea que no le des explicaciones al mundo. Vivimos en una Sociedad dividida de Buenos y Malos, de Respetuosos e Irrespetuosos, pero al Final es mayormente de gente buena y respetuosa. Este tipo de lamentables actos al Final se convierten en un Filtro de Vida, donde se separan todos aquellos que te respetan y te admiran, de los que son la Lacra morbosa de nuestra Sociedad, a esos no los necesitas. Solo se quedaran intactos aquellos por los que vale la Pena vivir y servir, ademas se sumaran mas personas que te respetaran mucho mas por tu Fortaleza. NO HAY NADA QUE TE DEBA AVERGONZAR. FRENTE EN ALTO Y CAMINANDO FIRME”, expresó la hija de Yolandita Monge.

“Después de 12 Años el Infame Video Explicito donde salgo yo, sigue en la Red, gastamos 4 Años de nuestras vidas tratando de eliminarlo, gastamos una Fortuna en tratar de bajarlo y al Final no pudimos, solo aprendí ahora a vivir con ello, y nunca mas me he dejado dar por ofendida por ese acto Cobarde, Ya que yo soy mas que ese Video, y Tu eres mas que unas Imágenes. SIGUE ADELANTE Y QUE NADA NI NADIE TE ARREBATE LA FELICIDAD. Te Mando un Beso y Un Abrazo Grande. ~Noelia~”, concluyó.

A esta solidaridad le siguieron famosas como Marjorie de Sousa y Roxana Castellanos.