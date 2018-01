Chicharito reaparece en Instagram y le tira a lo grande en 2018

Gracias a todas las personas que han sido parte de este 2017 directa o indirectamente. Sin lugar a duda el mejor año de mi vida y mi cara demuestra en resumen lo que ha sido este año. Y aprovecho para desearle a todos un muy feliz y próspero 2018! 🙏🏽😁 •••••••••••••• Thanks to all the people who have been part of this 2017 directly or indirectly. Without a doubt the best year of my life and my face shows in this pic what has been this year. And I take this opportunity to wish you all a very happy and prosperous 2018! 🙏🏽😁

A post shared by Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) on Dec 31, 2017 at 11:57am PST