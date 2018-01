Ya no hay más ‘Chofis’ en Chivas, ahora al delantero hay que llamarlo ‘Lalo’

En el Rebaño el joven delantero vive una profunda renovación de la mano de Almeyda

A partir de ahora con Matías Almeyda se acabó la era de la “Chofis” López en Chivas y desde ya deberán fortalecer la personalidad y consolidación de Eduardo López como jugador estelar.

“‘Chofis ya no es más ‘Chofis‘, a partir de ahora es Lalo. Él ha jugado bien. ‘Chofis’ es un apodo que no se quién se lo puso, pero a él le dicen Lalo, entonces ya está. Basta de ‘Chofis’. Es Lalo y los partidos en los que ha participado lo ha hecho bien como Lalo”, dijo Matías Almeyda a medios.

Sobre la sequía goleadora de Javier Eduardo López el técnico argentino mencionó: “Sabemos que no ha hecho 70 goles, pero ¿qué jugador joven ha hecho 70 goles?, entonces ¿por qué caer sobre un joven?, ¿no es eso ser destructivos con nuestros jóvenes?”.

“Lalo ya fue campeón, Lalo ya tiene cuatro títulos con Chivas, entonces vamos a ayudarlo entre todos y así va a crecer. Él ya mostró un cambio grande, ha cambiado su físico, perdió peso, es totalmente otro profesional que seguirá usando el número ’10’, o ¿qué número debería de tener?, ¿el 99 como los juveniles?, basta. Los jugadores para mí tienen que pensar que los números son del 1 al 20 (…) no son jugadores de futbol americano” dijo un vehemente Almeyda.

En junio el timonel argentino evitó que el mediocampista fuera operado de pubalgia, al decidir rehabilitarlo sin pasar por el quirófano. Al final López jugó los 17 partidos del torneo, aunque sólo cuatro completos.

“Acuérdense que lo querían operar, pero yo dije ‘no, no te vas a operar, te vamos a rehabilitar y vas a terminar jugando porque una operación te termina rompiendo y para un joven, una operación el día en que va a Europa, les pasan un escáner y quedan marcados, entonces mi pensamiento con él es más profundo que el sólo explotarlo para que sea un crack, yo pienso en su vida y en que sea realmente efectiva, feliz y larga futbolísticamente“.

“Al final, la gente que tiene problemas de pubis los va a tener siempre y por eso se tiene que cuidar, se tiene que fortalecer, tiene que llegar antes al entrenamiento, quedarse más tiempo, hacerse masajes. Es entrar a un plano ya más profesional que por ejemplo Lalo, no lo tenía.

“Para mí hay actuaciones que son buenas, otras que son regulares como cualquier jugador, pero no es que yo esté esperando que Lalo me termine todos los partidos con tres goles, sino no estaría acá. Él es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el equipo, entonces ¿cuál es la característica de Lalo?, que tiene buena zurda, que tiene pase de gol, que cada tanto hace goles aunque debería de hacer más, pero bueno, ahí va. Tiene 22 años” sentenció finalmente Almeyda.