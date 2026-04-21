Ecuatoriana murió tras dejar a su hija en la escuela: arrollamiento en Queens, Nueva York

Jenny Maribel Chacho Sánchez, ecuatoriana de 32 años, falleció dramáticamente al ser atropellada por el conductor de un camión de carga tras haber dejado a su niña en la escuela en Queens (NYC).

Chacho Sánchez acababa de dejar a su hija de 6 años en la escuela cuando la tragedia la alcanzó en el paso de peatones en la intersección de Gates Ave. y St. Nicholas Ave., en el barrio Ridgewood, alrededor de las 8:25 a.m. del viernes, informó la Policía de Nueva York.

Fue al menos el 3er inmigrante ecuatoriano en morir este año en un accidente vial en Nueva York, luego de Darwin Adrián Malan Cargua (25) -arrollado en Queens la madrugada del 1 de enero– y la agente policial Patricia Espinosa (42), cuyo vehículo fue impactado por un conductor ebrio en el condado Nassau de Long Island el 31 de ese mismo mes.

«Era alegre, cariñosa y atenta», comentó al Daily News Christian Chacho, sobre su hermana fallecida el viernes 17 de abril. «Era una madre maravillosa». El conductor del camión Freightliner modelo 2024 -un hombre de 49 años que realizaba un giro a la izquierda en el momento del suceso- no enfrenta cargos inmediatos por el momento, mientras la policía continúa investigando el accidente.

El camionero prosiguió su ruta tras atropellar a Chacho Sánchez, pero fue interceptado por la policía a aproximadamente una cuadra del lugar de los hechos. Los investigadores creen que no se percató de haber golpeado a la mujer.

Chacho Sánchez sufrió graves lesiones en la cabeza y el cuerpo, y fue trasladada de urgencia al Wyckoff Heights Medical Center, donde falleció. «Lo más doloroso es que murió haciendo aquello que prácticamente siempre amó hacer: llevar a su hija; la acababa de dejar en la escuela», agregó el hermano. «[Trabajaba muchísimo] únicamente por su hija… para brindarle una buena vida, comprarle todo lo que necesitara y asegurarse de que estuviera cómoda».

La víctima, originaria de Cuenca (Ecuador), emigró a la ciudad de Nueva York en 2012 y llevaba años trabajando en un almacén de distribución de ropa en Greenpoint, Brooklyn. Se encontraba a la vuelta de la esquina de la casa de su padre, donde había estado residiendo junto a su hija durante los últimos meses, cuando fue atropellada.

Chacho Sánchez tenía planes de viajar a Ecuador en agosto para visitar a su madre y albergaba la esperanza de reunir a su familia trayéndola a Estados Unidos. Ahora, familiares y amigos están intentando recaudar fondos a través de GoFundMe para enviar su cuerpo de regreso a su ciudad natal, de modo que su madre y otros seres queridos puedan darle su último adiós.

En paralelo, Wilson Adrián Morocho Necta, ecuatoriano sospechoso de atropellar mortalmente a un peatón en Nueva Jersey y huir de la escena, está siendo buscado por las autoridades. Antes del accidente había reingresado indocumentado a Estados Unidos tras haber sido deportado, según ICE.

A principios de este mes Andy Peralta, repartidor de Uber Eats, murió cuando su moto scooter chocó contra un autobús de la MTA en El Bronx mientras huía de unos agentes de NYPD que lo habían visto circulando en sentido contrario al tráfico, según las autoridades. Además un hombre de 40 años falleció después de que un conductor perdiera el control de su vehículo y embistiera una parada de autobús MTA cerca del Staten Island Mall (NYC).

Igualmente este mes una mujer de 44 años falleció irónicamente tras ser atropellada por una ambulancia privada en el barrio Midwood de Brooklyn (NYC). El mes pasado Darly Zacarías, repartidor dominicano de 28 años, murió cuando su bicicleta fue impactada en un choque múltiple al parecer causado por un auto que se desplazaba a toda velocidad, dejando además 5 personas lesionadas afuera del famoso Apollo Theater en Harlem (NYC). Además Julio Sandoval fue sentenciado tras declararse culpable de cruzar a exceso de velocidad una intersección, atropellar mortalmente al ciclista José Ramos y posteriormente darse a la fuga en Brooklyn (NYC).

También en marzo una mujer de 58 años fue atropellada fatalmente por el conductor de un auto que se dio a la fuga en Queens (NYC). Previamente ese mes un niño de 4 años murió arrollado afuera de un hospital en Brooklyn (NYC) y el conductor huyó.

En febrero un hispano fue acusado de conducir drogado al arrollar fatalmente a anciano guardia escolar que estaba trabajando en Long Island (NY). En enero Kianna Underwood, mujer de 33 años que fue una actriz infantil de Nickelodeon, murió arrollada en Brooklyn (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.