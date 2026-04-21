Pasajero murió arrollado en el Metro de Nueva York en Queens al comenzar el día

Un hombre falleció a primera hora del martes tras caer desde una plataforma del Metro del Nueva York en Queens y ser arrollado por un tren de la línea 7 que se dirigía a Manhattan.

La víctima se encontraba esperando en la estación de Junction Blvd. y Roosevelt Ave., en Jackson Heights, alrededor de las 7:10 a.m. del martes, cuando varios testigos lo vieron acercarse al borde de la plataforma, pero aseguraron que no saltó ni fue empujado hacia las vías. Por el momento no está claro qué provocó su caída, acotó Daily News.

Fue impactado por un tren en movimiento y falleció en el lugar de los hechos, según indicaron las autoridades. Su nombre no fue dado a conocer de inmediato, mientras la Policía de Nueva York trabajaba para localizar a sus familiares.

El servicio de la línea 7 fue suspendido entre las estaciones de Flushing-Main St. y 33 St.-Rawson St. mientras la policía investigaba el incidente. Se recomienda consultar el portal de la MTA o la aplicación MYmta para conocer los detalles y cambios actualizados.

Menos de una hora después, otro hombre cayó a las vías en la línea expresa 5 en la estación 86th St., cerca de Lexington Ave. en el Upper East Side de Manhattan, alrededor de las 8:00 a.m.; sin embargo, logró regresar a la plataforma antes de que llegara un tren. Sufrió cortes y contusiones a consecuencia de la caída y fue trasladado al New York Presbyterian-Weill Cornell Medical Center para ser mantenido en observación.

La delincuencia en el Metro de NYC ha subido en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia sigue siendo constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

El 11 de abril tres pasajeros de edad avanzada fueron atacados por un sospechoso armado con un machete que fue abatido por la policía. El 8 de marzo, dos hombres fueron empujadas en una estación en Midtown East y uno de ellos, de 83 años, murió días después en el hospital. Bairon Hernández, hondureño de 34 años, fue arrestado como sospechoso y según ICE, había sido deportado en cuatro ocasiones.

También ese mes un hispano fue lanzado al Metro en el Alto Manhattan por un indigente y sobrevivió de milagro. Además un hombre de 55 años murió luego de ser atacado por un extraño en la estación Penn Station de Manhattan. Previamente un desamparado fue quemado mientras dormía en esa misma céntrica estación.