Por qué las mujeres tienen el doble de probabilidades de morir de un ataque al corazón que los hombres

Algunas mujeres no se quejan del dolor en el pecho y otras veces, cuando sí lo hacen, los trabajadores de la salud no piensan que puedan estar sufriendo un ataque al corazón porque no responden a su estereotipo de paciente

Las mujeres no tienden a reportar el dolor en el pecho del mismo modo que los hombres. Foto: Getty Images

