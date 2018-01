Deciden eliminar pago de fianza por delitos menores

Los fiscales distritales de Manhattan y Brooklyn dicen que la medida reducirá la desigualdad y el encarcelamiento innecesario en el sistema de justicia de NYC

NUEVA YORK.- Este martes se dio un paso adelante en el ámbito de reformar el sistema de justicia penal al eliminarse el requisito de fianza en la mayoría de los casos de delitos e infracciones menores. El anuncio fue hecho en conjunto por los fiscales de Manhattan y de Brooklyn, Cyrus R. Vance, Jr. y Eric González, respectivamente. La acción responde a un nuevo esfuerzo por reducir la desigualdad y el encarcelamiento innecesario en el sistema de justicia, dijeron los funcionarios.

“Durante los últimos ocho años, hemos hecho que el avance de la reforma de la justicia penal sea parte de la misión de la Fiscalía de Distrito de Manhattan, junto con nuestros centenarios principios de seguridad pública”, dijo el fiscal Vance Jr.

El fiscal de Manhattan dijo que la misión de reforma requiere que continuamente se evalúe el sistema de justicia que existe en el contexto de la evolución de la Ciudad y se identifiquen las prácticas que resultan en consecuencias injustas o innecesarias para los neoyorquinos acusados ​​de crímenes.

“A la luz de nuestro bajo índice de delincuencia, nuestro imperativo nacional para la reforma de la justicia y nuestra obligación moral y generacional de cerrar la prisión en Rikes Rikers, está claro que poner fin a la fianza, es una aspiración cuyo momento ha llegado”, destacó Vance Jr.

El fiscal observó que la actual dependencia sistémica de la fianza por delitos menores está fuera de sintonía con el sistema de justicia reformado del siglo XXI y reiteró que es fundamentalmente injusto y no garantiza más seguridad, dado el rango de alternativas efectivas a la prisión preventiva ahora a disposición.

“Cuando los neoyorquinos no violentos son encarcelados como consecuencia de su incapacidad para pagar, perpetuamos la desigualdad y el encarcelamiento masivo, y ocasionamos migraciones innecesarias, empleo y consecuencias familiares. A partir de hoy, nos guiaremos por la presunción de que la fianza no es apropiada para casos de delitos menores”, concluyó Vance Jr. al tiempo de agradecer al fiscal de distrito de Brooklyn Eric González por su liderazgo en la elaboración de las nuevas directrices, y a la Oficina de Justicia Penal del alcalde Bill de Blasio.

Entretanto el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, anunció que ha instruido a los fiscales asistentes que la política en adelante es no pedir fianza en la mayoría de los casos de delitos menores. González especificó que la fianza no debe solicitarse cuando no existe la intención de solicitar el tiempo en la cárcel y nunca debe usarse como palanca para obtener una declaración de culpabilidad.

“El objetivo no es castigar a los acusados ​​pobres acusados ​​de crímenes, ni interrumpir vidas, ni interferir con trabajos o educación, sino más bien tomar decisiones que sean justas y consistentes con la seguridad pública”, subrayó.

La directora de la Oficina de Justicia Criminal de la Alcaldía, Elizabeth Glazer, explicó que la responsabilidad del buen funcionamiento del sistema de justicia penal se distribuye entre muchas entidades independientes, incluidas las agencias municipales y estatales, los tribunales, los abogados defensores y los fiscales de distrito.

“Los Fiscales de Distrito, en particular, desempeñan un papel clave para garantizar la administración equitativa de la justicia, incluso para asesorar a los jueces sobre la posibilidad de liberar o retener a un acusado. Aplaudimos este importante paso que es consistente con nuestra visión compartida para una nueva era en la justicia”, dijo Glazer.

Nuevas pautas sobre la política de fianzas

Bajo las nuevas pautas de fianza de delitos menores que entran en vigencia, la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan operará desde la presunción de que no se solicitará fianza en casos de delitos e infracciones menores.

La Oficina del Fiscal del Distrito continuará solicitando fianza en ciertos casos que involucran violencia, incluida la violencia doméstica, delitos sexuales y casos que involucran lesiones contra un policía o funcionario público. La Oficina del Fiscal del Distrito puede continuar solicitando fianza en casos adicionales, incluidos aquellos en los que el demandado:

Ha sido condenado por un delito grave violento u otro delito grave (por ejemplo, tráfico sexual, robo en tercer grado) en los últimos diez años,

Ha sido condenado por un crimen sexual,

Tiene un caso de delito pendiente o múltiples casos de delitos menores pendientes, o

Está en libertad condicional, libertad supervisada.

Sobre el cierre de Rikers Island

El fiscal de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. recordó que su oficina ha ayudado a sentar las bases para el cierre de la prisión de Rikers.