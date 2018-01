Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana trae desde Los Ángeles al comediante, Felipe Esparza, el festival GlobalFest, en donde actuarán artistas como la cubana La dame Blanche y el mariachi femenino Flor de Toloache

Jueves 11

Concierto: Noche de tango

Acompaña al bajista, compositor y arreglista argentino Pedro Giraudo, junto a su cuarteto, en un concierto que fundirá tangos tradicionales y modernos. La función, en la que se podrá disfrutar de composiciones originales, tendrá como escenario a Terraza 7, en Queens. A partir de las 9 p.m., en 40-19 Gleane St. Elmhurst. Entradas: $12. Información: http://www.terraza7.com

Viernes 12

Arte: Héroes de color

Asiste al Black Comic Book Festival en el que participarán artistas de todo el país, entre ellos, el dominicano David Heredia. Heredia mostrará sus creaciones multiculturales entre las que destaca el proyecto ‘Héroes de color’, del que se extrae la serie en la red, animada y de corte educativo que lleva el mismo título. La serie está ilustrada y escrita por el propio Heredia. Viernes y sábado de 10 a.m., a 7 p.m. En el Schomburg Center For Reseach in Black Culture, 515 Malcolm X Boulevard. Entrada gratis. http://www.heroesofcolor.com

Sábado 13

Comedia: Felipe Esparza

El comediante de origen mexicano Felipe Esparza trae al PlayStation Theater una noche cargada de humor, como parte de su gira ‘Bad Decisions Tour’, que no te puedes perder. Esta función contará con la participación del actor Luis Guzmán (‘Narcos’) como anfitrión. Esparza, quien creció en Los Ángeles, cuenta entre sus producciones de comedia ‘They’re not gonna laugh you’ y ‘Translate This’. A las 8 p.m., en 1515 Broadway. Boletas: desde $35. Información: http://www.axs.com

Arte y yoga

Ejercítate en un inusual espacio, el Museo de Brooklyn, durante una mañana que promete estar llena de inspiración. Aprovecha una hora de yoga, organizada por Adidas, y luego prepárate para realizar un recorrido por todo el museo y explorar sus exhibiciones. La entrada a esta sesión de yoga es $10 e incluye la admisión al museo. De 9 a 11 a.m. 200 Eastern Pkway. Información: http://www.brooklynmuseum.org

Aprende a bailar bomba y plena

El grupo Los pleneros de la 21 ofrecerá cuatro talleres consecutivos, los sábados hasta el día 3 de febrero, en los que podrás aprender a la bailar ritmos como bomba y plena y además explorar el terreno de la percusión, a través de los tambores. Las clases están dirigidas a adultos y serán impartidas por músicos de la agrupación. El taller incluye dos clases por día, cada una con un costo de $15 o dos por $25. En el Centro Julia de Burgos, 1680 Lexington avenue. Información: 212 427-5521

Parranda comunitaria

Disfruta, en El Bronx, de la segunda entrega del evento anual Kingsbridge Community Parranda. De 12 a 2 p.m., podrás aprender sobre esta fiesta gratuita que celebra las raíces afro-caribeñas. A partir de las 2 y hasta las 4 p.m., saldrá la procesión desde el Saint James Recreation Center 2530 Jerome Avenue, que llevará música en vivo, junto al colectivo BombaYo, a las calles de la comunidad. Información: samelyslopez@gmail.com

Domingo 14

Festivales: GlobalFest

Una docena de artistas cantarán sobre tres escenarios, durante una sola noche, en el GlobalFest en conciertos simultáneos en B.B. King’s Blues Club, Lucille’s Cafe y Liberty Theater, ubicados a pocos pasos uno del otro, en el área de Times Square. Entre los latinos que participarán figura la flautista y cantante Yaite Ramos Rodríguez, conocida como La Dame Blanche, quien mezcla ritmos cubanos, como rumba y son con hip hop. De igual manera, también habrá oportunidad de ver actuar al mariachi femenino Flor de Toloache. Entradas: $50. Información: http://www.bbkingblues.com

Recorre el teatro United Palace

Un tour gratuito permitirá a sus visitantes entrar en una máquina del tiempo que los transportará hasta 1930, para aprender de la historia del teatro United Palace, ubicado en el Alto Manhattan. Los participantes recibirán además un broche que celebra las contribuciones que ha realizado el dramaturgo y guionista Lin-Manuel Miranda al programa ‘Movies at the Palace’. De 10 a 11 a.m. Para reservar cupo visitar: http://www.universe.com/events/united-palace-historical-tour-tickets-YX7JVN

Martes 16

Concierto: Jazz latino

Esta noche puedes asistir a un concierto de jazz latino junto al percusionista Willie Martínez y La Familia Sextet, que combina ritmos afro caribeños con la estructura armónica y rutina de improvisación que caracteriza al jazz. El grupo estará tocando en el Nuyorican Poets Café, ubicado en 236 East 3rd St. Entrada: desde $10. Información: http://www.nuyorican.org

Jueves 18

Concierto: José Fajardo Jr., y sus estrellas

José Fajardo Jr., hijo del reconocido director de orquesta que lleva el mismo nombre, rendirá tributo al legado de su padre con un concierto de charanga y salsa. Fajardo Jr., percusionista, que dirige además la orquesta que su padre fundo en Cuba en 1949, tendrá como invitado especial durante la apertura de la función a DJ Mar y Sol. En el Atrium David Rubenstein, del Lincoln Center, a las 7:30 p.m. Información: http://www.lincolncenter.org