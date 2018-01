[caption id="attachment_91426" align="alignnone" width="820"] Hábitos que están acabando con tu auto[/caption] Top 11 hábitos que están acabando con tu auto. Puede parecer mentira, pero aunque tú no lo detectes, hay ciertas cosas que hacemos diariamente a bordo de nuestro auto…

Top 11 hábitos que están acabando con tu auto. Puede parecer mentira, pero aunque tú no lo detectes, hay ciertas cosas que hacemos diariamente a bordo de nuestro auto que lentamente están acabando con su vida.

La mayoría de esos hábitos los repetimos de forma inconsciente, aunque debemos tener mucho cuidado para no provocarle daños a nuestro vehículo. Por esa razón es muy importante leer todos los tips para conservar nuestro auto en buen estado.

Continúa leyendo para saber más de

Top 11 hábitos que están acabando con tu auto

Acelerador

Cuando te enojas porque los coches que van delante de ti no avanzan a la velocidad que tu exiges y aceleras a fondo, en realidad le estás haciendo un daño al motor al revolucionarlo de tal forma, por no hablar que gastas más gasolina y provocas más contaminación.

Las velocidades

Sí, los hay. Esos conductores que manejan autos con transmisión manual y que al no saber muy bien cómo funciona, se van tres calles en primera, tres en segunda y hasta que casi llegan al semáforo meten tercera.

Muchos de ellos, desde luego, desconocen que su coche tiene una cuarta, una quinta y hasta una sexta velocidad que permiten que el motor trabaje sin tanto esfuerzo, revolucionándolo de forma adecuada.

Dejar la palanca en paz

También hay algunos automovilistas que conducen autos con transmisión automática, llegan al semáforo en rojo, la ponen en manual y cuando la luz se pone en verde, nuevamente mandan la palanca a “D”. Ese tipo de acciones no le hacen un daño mayor al coche, pero tampoco le hace un bien, sobre todo cuando lo hacemos continuamente.

Olvidar que hay algo más que gasolina

Cómo cuidar mejpr nuestro auto. Además de utilizar gasolina, no debemos olvidar revisar otros aspectos muy importantes de nuestro auto, como la presión de las llantas, por lo menos una vez por semana. Tampoco debemos pasar por alto verificar niveles de aceite, anticongelante y lubricantes de transmisión una vez al mes…por lo menos.

Pasar por alto los servicios

Tal vez por costo, tal vez por comodidad, pero existen muchos automovilistas que evitan hacer los servicios reglamentarios de su auto nuevo en la agencia, sin saber que eso, además de anular la garantía, puede resultar perjudicial al ignorar si el taller a donde lo llevamos utiliza piezas nuevas y afines con el modelo de nuestro auto.

Bájale al volumen

Los coches nuevos de la actualidad cuentan con muy buenos altavoces, pero la mayoría de ellos no están hechos para soportar el máximo volumen de la unidad principal. Escuchar música a todo volumen constantemente puede provocar, además de lesiones en tus oídos, que las bocinas se dañen y con el paso de los meses, comiencen a escucharse muy mal.

No olvides los topes

Pasar un tope a alta velocidad, por prisa o simplemente porque no quieres darle el paso a otro automovilista no sólo te habla mal de ti, sino que daña poco a poco los componentes de la suspensión de tu auto. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero nunca está de más recordarlo.

En el coche lo necesario

Cuando convertimos nuestro auto en una extensión de nuestra recámara u oficina y lo llenamos de cosas que no deben estar ahí, estamos colaborando a hacerlo más pesado, a exigirle más a la suspensión, por no hablar de que el gasto de combustible aumenta considerablemente.

Manos fuera de la palanca de velocidades

Golpear constantemente la palanca de velocidades, ya sea por seguir el ritmo de la música o bien por impaciencia, tampoco le hace bien a nuestro auto.

Cuidado con las banquetas

Estacionarse a la prisa y sin el debido cuidado puede acarrear golpes continuos en las llantas que a la larga provocarán protuberancias y daños a los rines que, en casos extremos, pueden originar fugas de aire.

No dejes que tu carro se convierta en una carcacha

Cuando tu auto sufre un rayón, un golpe leve, cuando una de las calaveras o uno de los faros se rompe y lo dejas así y nunca lo reparas, automáticamente estás permitiendo que tu auto se convierta en una carcacha, poco a poco.

Recuerda que al final del día, tu coche es un bien que aunque no se revaloriza como una casa, el mantenerlo en buen estado ayudará a que consigas un mejor precio de venta. Además, no debemos pasar por alto que reparar a tiempo un detalle del auto, ayudará a que el costo se la reparación no se eleve conforme pase el tiempo.