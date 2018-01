Autodefensas vuelven a la carga en Guerrero

Ante la espiral de violencia desatada por los grupos del crimen organizado

MEXICO.- El juicio oral que enfrentarán 25 policías comunitarios, también conocidas como “autodefensas’’, en el puerto de Acapulco, estado de Guerrero, donde fueron trasladados en las últimas horas desde la comunidad La Concepción, abrirá una oportunidad para determinar públicamente si este tipo de autoridades son parte del crimen organizado o se enfrentan a éste.

Desde junio de 2012, cuando grupos civiles de Huamuxtitlán se organizaron para rescatar a 17 secuestrados hasta el año pasado, el gobierno estatal tenía registro de 11 grupos de autodefensas, algunos fuera del territorio que por ley es permitido debido a la autonomía que gozan los pueblos indígenas.

Excepto la CRAC, que se formó en 1995 como un proyecto de organización integral, el resto se creó en el contexto de la violencia del narcotráfico en el estado, entre estos grupos, la UPOEG, FUSDEG, PCP, Policía Rural, Moviemiento Apaxtlense Adrián Catrejón, Policía Tecampanera Paz y Justicia, Movimiento por la Paz y Guardia Rural de Ejidos de Guerrero.

Algunos autodefensas han sido acusados de hacer el juego al crimen organizado debido a la falta de una “normatividad clara’’ como denunció recientemente en un comunicado de prensa el gobierno del estado tras el enfrentamiento de un grupo de policías comunitarios con estatales en La Concepción, donde murieron 11 personas y se decomisaron 22 armas largas, cuatro cortas, 702 dosis de marihuana y dos vehículos y saldará con el juicio oral de los 25 comunitarios.

“El gobierno no entiende que si no hace nada nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados’’, advirtió Bruno Plácido, fundador de UPOEG, una de las primeras organizaciones que traspasaron los límites de las regiones indígenas para enfrentar a grupos criminales en otras regiones atacadas por el crimen organizado durante la gubernatura de Angel Aguirre..

Lo cierto es que, a pesar de los grupos de autodefensas, la inseguridad y las organizaciones criminales han ido a la alza. Entre 2012 y 2017 el número de asesinatos violentos cerró en casi 10,000 (5.5 al día en promedio) según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, .

Además echaron raíces los cárteles Los Rojos, Guerreros Unidos, Los Ardillos, Los Tequileros, Gente Nueva, Los Beltrán Leyva, Caballeros Templarios, Familia Michoacana, Cartel del Sur, Cartel Independiente de Acapulco, Guardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense, Los Viagras y células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.