Julián Gil cumplió su sueño: Más de 30 mil personas asistieron al primer día de ‘Fiesta de la Calle Miami’

Éxito total para @juliangil y las #fiestasdelacalle Mira las imágenes detrás del escenario y arriba del escenario de @ednitanazario @obiebermudez @manedelaparra @pedrocapo @roberto_blades_oficial @johnnylozada y más #fiestasdelacalle #fiestasdelacallemiami #ednitanazario #juliangil #manedelaparra #pedrocapo #obiebermudez #ximenacordoba @luisenrique #yonomequito #puertorico #puertoricoselevanta @fiestasmiami #seepuertorico #walutv @talentolatinotv @luisenrique

A post shared by WaluTV (@walutv) on Jan 21, 2018 at 7:12am PST