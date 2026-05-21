Asesinan a dos migrantes mexicanos en Dallas; eran hermans, su familia pide apoyo para repatriarlos

Una familia originaria de Querétaro enfrenta el duelo y la incertidumbre tras la muerte de David y Abel González Sánchez, dos hermanos que fueron asesinados el pasado 17 de mayo en el sur de Dallas, Texas, en un caso investigado como doble homicidio.

Actualmente, sus seres queridos han iniciado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe con el objetivo de reunir recursos para repatriar los cuerpos a México y cubrir los gastos funerarios.

Apoyo económico para regresar a los hermanos a Querétaro

De acuerdo con la familia, el principal objetivo es lograr que David y Abel puedan ser trasladados a su lugar de origen para ser despedidos y sepultados en México.

La campaña también destaca la historia de ambos jóvenes, quienes habían llegado emigrado a Estados Unidos con la intención de trabajar y mejorar su calidad de vida. La familia recuerda que crecieron enfrentando dificultades, incluida la pérdida de su madre por cáncer cuando eran pequeños.

Solo sobrevive uno de los hermaos, quien vive en Dallas y ahora enfrenta el duelo por la muerte de sus familiares.

Su tío José Sebastián Gómez llegó de Carolina del Norte al enterarse de la tragedia familiar y calificó a sus sobrinos como personas tranquilas y alegres, de acuerdo con declaraciones a Telemundo 39.

Crédito: GoFundMe | Cortesía

Investigación por tiroteo en Emhouse Street

El caso es investigado por el Departamento de Policía de Dallas (DPD), que informó que alrededor de las 2:30 de la mañana del 17 de mayo recibió un reporte de disparos en la cuadra 6600 de Emhouse Street.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron a dos hombres sin vida con heridas de bala. Las autoridades señalaron que el presunto responsable fue identificado como Heriberto Oropeza Hernández, de 47 años.

Detención del sospechoso tras intervención SWAT

Según el informe policial, el hombre se habría atrincherado en el lugar luego del tiroteo, lo que llevó a la activación de un equipo SWAT para su detención.

Posteriormente fue arrestado sin incidentes, ingresado a la cárcel del condado de Dallas y acusado de asesinato con posible pena capital. La investigación continúa abierta.

El Departamento de Policía de Dallas pidió apoyo a la ciudadanía para aportar información relacionada al caso a través del 214-671-3523 o el correo oficial de la dependencia.

El deseo de una despedida en casa

Para la familia González Sánchez, el traslado de los cuerpos no es únicamente un proceso administrativo o económico, sino la oportunidad de cerrar el ciclo del duelo en México, cerca de sus seres queridos.

Los familiares describen a los hermanos como jóvenes que habían salido de Querétaro con la esperanza de construir un futuro mejor, pero cuya historia terminó de forma violenta en Dallas.

En medio del dolor, han compartido un mensaje que resume su sentir: “Encendemos velas con esperanza y nos aferramos a los recuerdos que nunca se apagarán”.

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