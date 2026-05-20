NBA: Spurs y Pelicans jugarán en París y Manchester

La NBA anunció oficialmente este miércoles la expansión de sus fronteras europeas para la temporada 2026/2027. Los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs fueron las franquicias elegidas para disputar dos compromisos de liga regular en el viejo continente a principios del próximo año: el primero tendrá lugar el 14 de enero de 2027 en el Accor Arena de París (Francia), mientras que el segundo se celebrará el 17 de enero de 2027 en el Co-op Live de Manchester (Inglaterra).

Estos encuentros forman parte de la estrategia internacional de la liga estadounidense diseñada el pasado mes de julio, una planificación de giras mundiales que se inauguró en enero de 2026 con los duelos entre los Memphis Grizzlies y el Orlando Magic en los pabellones de Berlín y Londres.

El choque en París representará la decimosexta visita de la NBA a tierras francesas, mientras que la cita en Manchester significará la vigésima ocasión en la que el circuito norteamericano desembarque en Inglaterra.

Más allá de la acción sobre la cancha, la NBA ha confirmado que implementará una agenda paralela de responsabilidad social a través del programa ‘NBA Cares’.

Ambas organizaciones liderarán clínicas de desarrollo para entrenadores, ligas de baloncesto juvenil y actividades interactivas enfocadas en la salud y la sostenibilidad. Con una difusión global garantizada, los dos partidos serán transmitidos en directo a más de 200 países, consolidando el impacto del baloncesto norteamericano en el mercado europeo de entretenimiento.

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