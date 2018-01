Las fotos de “Trump trabajando” durante cierre del gobierno generan burlas

En medio de la crisis política que vive el país por el cierre del gobierno, Donald Trump, republicanos y demócratas permanecen en un punto muerto en llegar a un acuerdo para financiar al gobierno.

Sin embargo en medio de la crisis política la Casa Blanca publicó un puñado de imágenes del presidente de trabajo durante el cierre del gobierno. Sin embargo un simple detalle en una de ellas hizo que todas las burlas cayeran sobre el magnate.

Casi inmediatamente, chistes y memes comenzaron a aparecer en Twitter arreciando contra el presidente y su equipo. La imagen del presidente sentado en su escritorio vacío de la Oficina Oval – teléfono en la mano, “Haz América grande otra vez” hizo que la redes estallaran en burlas

Su escritorio sin un solo papel ni nada enfrente suyo deja mucho que desear para el fotógrafo de la Casa Blanca en su afán de hacer creer que el presidente estaba trabajando, dicen varios usuarios de las redes.

An emerging trend is that Trump and his staff have no idea how to stage photos to make it seem like he’s actually working. pic.twitter.com/kFHKvWdKLf

— Matt Fuller (@MEPFuller) 21 de enero de 2018