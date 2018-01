Le diagnostican gripe a menor y muere tres días después

Se suma a los decenas de decesos reportados en EEUU como resultado de la enfermedad

Foto: (Go Fund Me)

Los padres de una menor de seis años que murió tres días despues de haber sido diagnosticada con gripe buscan una explicación al deceso.

Emily Muth presentó los síntomas del “flu” el martes de la pasada semana, por lo que fue llevada a un hospital en Raleigh, Carolina del Norte.

En WakeMed, se le administró “Tamiflu” y el personal médico le dijo que podía irse a su casa, pero que la mantuvieran hidratada.

Sin embargo, el jueves, su condición empeoró con fiebre. Al día siguiente, la niña casi no podía respirar, por lo que llamaron a una ambulancia. Personal de emergencia trató de reanimarla con CPR. Pero, al regresar al centro hospitalario ya era demasiado tarde.

Nathan y Rhonda Muth dijeron estar devastados con la situación.

“Devastados. ¿Cómo eso pudo haber pasado? O sea, un día ella está bien…o sea tenía fiebre y estaba un poco adolorida”, dijo Rhonda.

“Más allá de eso, tenía la nariz congestionada y la típica tos…y ahora ya no está. Es horrible. No le deseo esto a nadie”, agregó la madre. La menor no estaba vacunada contra la gripe.

El de Emily no es el primer caso de muerte súbita relacionada con el virus de la influenza. Al momento, las autoridades de salud federales han reportado el deceso de al menos 30 menores a nivel de toda la nación, excepto Hawái.

El más reciente reporte del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) indica que, entre los estados más impactados por el virus esta California, donde la gripe ha provocado 74 muertes de personas menores de 65 desde octubre.

La familia habilitó una cuenta en GoFundMe para recolectar dinero para costear los gastos del funeral de la menor.