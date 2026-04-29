Hombre gana premio de lotería de $2.4 millones tras recibir una señal de un pájaro

Un hecho inesperado mientras comía dentro de su auto terminó marcando el inicio de una historia que cambiaría la vida de un hombre en Estados Unidos, quien asegura que todo comenzó con la visita de un pequeño pájaro.

De acuerdo con autoridades de la lotería de Ohio, el hombre se encontraba almorzando cuando un gorrión entró a su vehículo y se posó en el piso del lado del pasajero.

Aunque en ese momento solo lo tomó como una curiosidad, después interpretaría el momento como una señal de buena suerte.

Días más tarde, durante una parada en Akron para cargar gasolina, decidió comprar tres boletos raspaditos del juego Set for Life, con un costo de $10 cada uno.

Según datos del juego, las probabilidades de ganar son de 1 en 3.63.

Esa misma noche comenzó a revisarlos. El primero no tuvo premio, pero el segundo cambiaría todo. Mientras raspaba, vio la palabra ‘Life’ y decidió escanear el boleto con la aplicación oficial.

Al principio pensó que había ganado $120,000, por lo que llamó de inmediato a su esposa para darle la noticia.

Sin embargo, tras revisar con más detalle, descubrieron que el premio real era mucho mayor: $10,000 al mes durante 20 años, lo que suma un total de $2.4 millones.

El ganador optó por recibir el dinero en un solo pago. Después de impuestos, obtuvo aproximadamente $879,000.

Hasta ahora, la pareja no ha decidido en qué utilizará el dinero. Según informaron las autoridades, planean consultar a un asesor financiero y guardar el dinero antes de tomar decisiones importantes.

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