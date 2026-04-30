Latino y su madre contrataron a policía para “paralizar” a mujer en Queens, Nueva York: sentencia

Brayahan Agudelo fue sentenciado tras declararse culpable de estrangulamiento y otros delitos cometidos contra una ex novia en Queens (NYC), con la complicidad de su madre, María Cruz.

Agudelo fue sentenciado a una pena de entre 13.8 y 17 años por haber agredido a su ex novia el año pasado y posteriormente haber contratado a un oficial de policía encubierto para causarle daño. Su madre también se declaró culpable en relación con el mismo caso.

El hombre de 32 años solicitó al oficial -quien se encontraba investigando al acusado en otro caso- para que paralizara a su exnovia a cambio de un arma de fuego o un automóvil, según la fiscalía.

“Este acusado aterrorizó a su ex novia. Luego, cuando ya no pudo seguir haciéndolo porque se encontraba bajo custodia policial, su madre tomó su lugar. El grado de determinación al que el acusado estaba dispuesto a llegar para causar daño salió a la luz durante nuestra investigación sobre su participación en una red de robo de automóviles. Afortunadamente, gracias a la colaboración con nuestros socios de las fuerzas del orden de NYPD, logramos poner fin a esta conducta aborrecible y conseguir un alojamiento seguro para la mujer y su familia”, declaró la fiscal de distrito, Melinda Katz, en un comunicado.

Agudelo, residente de Jackson Heights, se había declarado culpable en diciembre de estrangulamiento, robo con allanamiento de morada, acoso, poner en peligro el bienestar de un menor, conspiración, robo con allanamiento de morada, desacato criminal y manipulación de testigos. La pena impuesta por el juez del Tribunal Supremo, Michael Yavinsky, incluye un período de cinco años de supervisión posterior a su liberación.

Su madre de 53 años se declaró culpable en enero de los cargos de manipulación de testigos y acoso; ahora fue sentenciada por la jueza del Tribunal Supremo, Frances Wang, a tres años de libertad condicional y 420 horas de servicio comunitario.

Según la acusación formal y la investigación, la noche del 10 de abril de 2025 Agudelo rodeó con sus brazos el cuello de su ex novia en el domicilio de ella y ejerció presión, provocando que la víctima perdiera el conocimiento. La bebé de ambos de dos años de edad se encontraba presente en ese momento. Cuando llegó la policía, Agudelo ya se había marchado. La víctima fue trasladada al hospital para recibir tratamiento médico.

La ex novia llamó al 911 los días 14, 16, 22 y 25 de abril para informar que Agudelo se encontraba parado frente a la puerta de su apartamento. El acusado huyó en cada una de esas ocasiones antes de que la policía pudiera responder a la llamada.

La madrugada del 24 de abril Agudelo ingresó a la residencia de su ex novia a través de la ventana de un dormitorio, esgrimió un cuchillo y la amenazó. Cuando ella intentó huir del apartamento, la tomó del cabello para impedir que se marchara y le arrebató su teléfono celular. La víctima logró zafarse y abrió la puerta principal para gritar pidiendo auxilio. Cuando llegó la policía, Agudelo ya había huido del apartamento. Se observó que la mujer presentaba hematomas e indicó que sentía dolor en el brazo.

Más tarde ese mismo día Agudelo entabló una conversación con un agente de policía encubierto que investigaba robos de automóviles como parte de la “Operación Hellcat”. El acusado le preguntó al agente encubierto si podía “dejar parapléjica a su esposa”, refiriéndose a su ex novia. En otra conversación al día siguiente le dijo al agente encubierto que quería que la golpearan en la espalda y la dejaran físicamente discapacitada. Agudelo y el detective encubierto acordaron una compensación económica y una fecha para llevar a cabo el ataque.

Finalmente la policía arrestó a Agudelo el 25 de abril de 2025. Pero los días 28 y 29 de abril realizó llamadas telefónicas desde la cárcel a su madre y le ordenó que fuera al domicilio de su ex novia y a la escuela de sus nietos para convencerla de que no testificara en su contra.

Durante una de esas conversaciones, Agudelo le proporcionó a su madre un código de seguridad para acceder al edificio de apartamentos de su ex novia y le dio instrucciones específicas para evadir las cámaras de seguridad. Además le indicó a su madre que con su hermano confrontaran a la ex novia de modo que uno de ellos pudiera inmovilizar y golpear a la mujer mientras el otro hablaba con ella. Esta acción constituyó una violación de la orden de protección emitida en contra de Agudelo.

Cruz informó a su hijo que había seguido sus instrucciones, pero que la víctima no se encontraba en casa en ese momento. Las grabaciones de videovigilancia obtenidas durante la investigación mostraron a la madre dentro del edificio y frente a la puerta del apartamento de la víctima los días 28 y 29 de abril.

La Fiscalía de Queens y la policía gestionaron un alojamiento seguro para la víctima y su familia. Además de estos delitos, Agudelo figuraba entre los 20 acusados ​​imputados en mayo de 2025 como parte de la investigación «Operation Hellcat», centrada en el robo de vehículos en toda la ciudad de Nueva York y sus suburbios. Por ello fue acusado de vender automóviles robados y un arma de fuego a un agente encubierto. En febrero de este año se declaró culpable. Se prevé que el 12 de mayo sea sentenciado a una pena de hasta 6 años de prisión.

Violencia entre parejas en el área triestatal

Este mes Brendan Trivisonno (38), sospechoso de matar a su novia brasileña, murió a consecuencia de una herida de bala autoinfligida en su hogar, poniendo fin a un enfrentamiento de varias horas en Lyndhurst (Nueva Jersey).

En un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, en marzo Shaquille Coke (31) fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY).

Previamente Justin González, joven buscado por las autoridades como sospechoso de secuestrar a su novia a punta de pistola en Jersey City (NJ), fue atrapado tras protagonizar una frenética persecución a través de Brooklyn junto a agentes del NYPD.

Previamente un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

Igualmente ese mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

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