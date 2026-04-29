Estudiantes de NY se hacen sentir en Albany: ‘que no se queden de brazos cruzados’

Mientras la Legislatura y la gobernadora, Kathy Hochul, ultiman detalles para definir el presupuesto estatal final para el año fiscal 2027, que debían haber aprobado el pasado 1 de abril, y que parece que no se definirá este 30 de abril, como se esperaba, estudiantes de Nueva York arreciaron su lucha para que Albany “no se haga de oídos sordos” sobre sus exigencias.

Más de 75 líderes estudiantiles del Proyecto de Activistas Adolescentes (TAP) apoyados por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) acudieron a la sede del gobierno estatal para manifestarse y pedir una vez más a los legisladores que aprueben proyectos de ley que consideran urgentes para proteger a alumnos y sus familias.

Más allá de los clamores a favor de reducir el tamaño de las clases, mayor inversión en distritos escolares que por años han estado rezagados y que se promuevan programas que fomenten las artes, los deportes y las áreas vocaciones, la protesta, que se realizó en medio del “Día de cabildeo juvenil por escuelas más seguras y comunidades más seguras”, donde se reunieron con 30 legisladores, insistió en tres proyectos.

Los manifestantes explicaron que parte del pliego de peticiones para los legisladores es que den luz verde a la Ley de libertad de lectura, a fin de que se garantice que los estudiantes de las escuelas puedan tener acceso a todo tipo de obras. Los estudiantes denuncian que desde julio de 2021, organizaciones como PEN America han documentado 22,810 casos de prohibición de libros en 45 estados y 451 distritos escolares públicos, incluyendo a Nueva York, particularmente con libros que tratan sobre personas LGBTQIA+

“Este proyecto de ley tiene como objetivo abordar esta crisis codificando el derecho de los estudiantes a leer y garantizando que los distritos escolares cuenten con protocolos justos y rigurosos para evaluar las impugnaciones a los materiales bibliotecarios”, aseguró el Proyecto de Activistas Adolescentes (TAP).

Asimismo, los líderes estudiantiles destacaron la necesidad de que Albany saque del tintero la llamada Ley “Nueva York para Todos” que haría que todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio o del tiempo que lleven en el país puedan participar en sus comunidades, mantener a sus familias y vivir sin miedo al prohibir el uso de recursos estatales y locales para llevar apoyar la agenda federal de deportaciones de la administración Trump y de ICE

Finalmente, los manifestantes abogaron por la Ley de estudiantes sanos y seguros que acabaría con la manera en que muchos distritos escolares públicos en todo el estado de Nueva York imparten educación sexual y ordenaría que se creen currículos de educación sexual integral que ayude a los jóvenes a tomar decisiones saludables y a mantener relaciones sanas.

“Este proyecto de ley exigiría a las escuelas públicas impartir una educación integral en salud para los grados K-12 que sea médicamente precisa e inclusiva, adecuada para la edad de los estudiantes y que refleje los estándares nacionales y las mejores prácticas”, explicó el Proyecto de Activistas Adolescentes (TAP).

Quinn Martha, estratega de educación del Centro de Política Educativa de la NYCLU, hizo un llamado a senadores y asambleístas para que tomen acciones que protejan y garanticen los derechos de los estudiantes vulnerables y sus familias, especialmente en momentos en que los números de jóvenes inmigrantes detenidos por ICE crecen y personas LGBTQ se sienten vulnerados en sus derechos.

“Hoy, los defensores juveniles de NYCLU dijeron fuerte y claro que los legisladores estatales deben priorizar los asuntos urgentes que afectan a los estudiantes de Nueva York. Y en un momento en que el régimen de Trump libra un asalto a gran escala contra la juventud trans, las comunidades inmigrantes y la libertad de expresión, nuestros legisladores estatales no pueden permanecer de brazos cruzados”, aseguró Martha.

“Albany debe aprobar la Ley New York For All, la Ley de Libertad de Lectura y la Ley de Estudiantes Sanos y Seguros, para que todos los estudiantes se sientan protegidos de la agencia ICE en la escuela, aprendan libres de censura y reciban una educación integral en materia de salud”, agregó. “Los estudiantes de Nueva York no merecen menos”.

Santiago Castaño, quien estudia en una escuela pública de Queens y quien se describe como “un joven no binario e inmigrante que intenta tener una vida tranquila”, compartió el clamor de los manifestantes que fueron hasta la Legislatura estatal y pidió tanto a los senadores y asambleístas como a la gobernadora Hochul que no deje de lado a los estudiantes.

“Las escuelas y nosotros, los miles de jóvenes que estudiamos en lugares de educación pública necesitamos hoy más que nunca de protecciones reales en el Estado y la Ciudad, porque es claro que con el presidente Trump en el poder, lo único que vamos a seguir recibiendo del gobierno federal es más ataques y amenazas”, dijo el estudiante de Corona, Queens.

“Además de mejores programas académicos y de inversiones en nuestras aulas para que podamos tener garantizado un mejor futuro, es de vida o muerte que en este momento los políticos que tienen en sus manos aprobar leyes que nos protejan, lo hagan. La prioridad debe ser garantizar que ICE no va a estar cerca de nuestras escuelas y que la policía no va a colaborar con ellos”, dijo el joven. “También mejorar una educación que sea más inclusiva y donde las cosas se llamen por su nombre resultaría más sano para todos. Por eso Albany tiene que actuar y no dejar los proyectos de ley estacados”.

Mirna Castro, madre de dos adolescentes, quienes estudian en El Bronx, también manifestó su apoyo con las exigencias de los líderes estudiantiles que hicieron cabildeo en Albany y pidió a los legisladores que no se hagan de la vista gorda con protecciones urgentes que le darán un respiro a comunidades atacadas como la inmigrante y la LGBTQ.

“Como madre de dos niños que no nacieron en este país, uno de ellos gay, estamos expuestos a que cualquier atropello se cometa contra nosotros, porque mi familia se compone de dos comunidades que están siendo cada vez más atacadas. Y si no nos dan protecciones de ley nos están sirviendo en plato para quienes violan nuestros derechos”, comentó la madre indocumentada. “Ojalá los políticos puedan ponerse de acuerdo en lo que falta para que no nos dejen por fuera. Protecciones es lo que necesitamos para vivir más tranquilos”.

Ni el liderazgo de la Legislatura ni de la gobernación Hochul se han referido a los clamores que manifestaron los estudiantes durante su día de acción de cabildeo, pero en repetidas ocasiones han mencionado que promover mejoras para las escuelas, es una prioridad.