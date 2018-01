[caption id="attachment_91731" align="alignnone" width="820"] Top 10 Ford Mustang en el cine[/caption] En el Top 10 Ford Mustang en el cine recordamos algunos de los modelos que han cobrado protagonismo en el “séptimo arte”. Desde el inolvidable Fastback de Bullitt y…

En el Top 10 Ford Mustang en el cine recordamos algunos de los modelos que han cobrado protagonismo en el “séptimo arte”. Desde el inolvidable Fastback de Bullitt y hasta el Shelby GT500 que aparece en “I am a Legend”.

Continúa leyendo para saber más de este

Top 10 Ford Mustang en el cine

10 Ford Mustang GT Convertible (1991) Basic Instict.

Aunque los Lotus pueden ser los más recordados de este largometraje, el Mustang GT Convertible que maneja el detective Nick Curran (Michael Douglas), vive su momento en la película cuando vuela al más puro estilo del General Lee de los legendarios Duques de Hazzard. (Foto: Mecum Auctions)

(Sigue leyendo y conoce más del Top 10 Ford Mustang en el cine)

9 Shelby GT350H (1966). Grand Prix.

Un piloto de Fórmula Uno interpretado por James Garner, usa como su auto de todos los días un Shelby GT350H. Garner la da vida al piloto americano de la máxima categoría, Pete Aron. (Foto: Barrett Jackson).

También te puede interesar: Top 10 Autos Más Famosos Del Cine

(Sigue leyendo y conoce más del Top 10 Ford Mustang en el cine)

8 Shelby GT350 (1968). Thomas Crown Affair.

Este “remake” de la película del legendario Steve McQueen tiene como actor principal al actor Pierce Brosnan. Se trata de un Shelby convertible que enamora a su paso. (Foto: Leisure Wheels)

(Sigue leyendo y conoce más del Top 10 Ford Mustang en el cine)

7. Ford Mustang Fastback (1967). Tokyo Drift

Uno más de los homenajes al Bullitt de Steve McQueen se da en la tercera parte de The Fast and The Furious . El truco de este auto radica en su motor, el cual proviene de un Nissan Skyline R34. (Foto: Pinterest)

(Sigue leyendo y conoce más del Top 10 Ford Mustang en el cine)

6. Ford Mustang Mach 1 (1971). Diamonds are Forever.

Sean Connery presume en el séptimo filme del 007 un modelo propulsado por el motor Cleveland 351. La persecución en donde aparece este modelo merece la pena verla ya que de desarrolla en Las Vegas e incluye una toma donde el Stang circula en dos ruedas. (Foto: Wikicommons)

(Sigue leyendo y conoce más del Top 10 Ford Mustang en el cine)

5. Shelby GT500 (2007). I am a Legend.

Claro que si eres el último ser humano en el planeta, pues una de las deudas de vida sería manejar un Shelby GT500. Pues bien, justo eso es lo que hace Will Smith en esta película. (Foto: Ford media)

(Sigue leyendo y conoce más del Top 10 Ford Mustang en el cine)

4. Ford Mustang Sportsproof (1974). Gone in 60 Seconds.

El encargo de robar 48 autos deportivos clásicos es la misión principal en esta película. Cuando la acabes no te acordaras de los actores, ni del dialogo, ni de la historia, sólo de 40 minutos de infarto a bordo de un Mustang de nombre Eleanor. (Foto: Youtube)

(Sigue leyendo y conoce más del Top 10 Ford Mustang en el cine)

3. Ford Mustang Fastback (1969). John Wick.

Keanu Reeves debe tener algo con los Mustang Fastbacks de 1969. El actor maneja uno tanto en Point Break como en el más reciente thriller: John Wick y su secuela. (Foto: Pinterest)

(Sigue leyendo y conoce más del Top 10 Ford Mustang en el cine)

2 Ford Mustang GT (1968). Bullitt.

Fue la primera película en poner cámaras en los automóviles para dar a la audiencia la sensación de viajar junto con sus héroes. El Mustang de Steve McQueen, un Fastback de 390 caballos, es hoy en día un ícono del cine mundial. (Foto: Ford media)

Te recomendamos leer: Primer Mustang Bullit se subastó en $300,000

(Sigue leyendo y conoce más del Top 10 Ford Mustang en el cine)

1 Shelby GT500 (1967). Gone in Sixty Seconds (2001).

Eleanor es ahora un Shelby GT500 de 1967. El automóvil causó tal impresión que desencadenó una industria artesanal de réplicas con precio de seis cifras. El auto original se subastó por un millón de dólares en 2013. (Foto: Carscoops)

También te puede interesar: los autos de Fast and Furious 8.