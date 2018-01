“Es irresponsable alentar a los niños a usar Facebook”

La dura carta de 97 pediatras y educadores a Mark Zuckerberg para que elimine Messenger Kids

Messenger Kids apenas tiene un mes de vida, pero decenas de pediatras y educadores esperan que no dure mucho más.

La aplicación está pensada para que niños de entre 6 y 13 años se comuniquen a través del teléfono móvil y fue lanzada por Facebook a principios de diciembre.

“Creemos que es posible darles a los niños experiencias divertidas a la vez que ofrecemos tranquilidad a los padres”, dijo entonces Antigone Davis, directora de Seguridad Global de Facebook.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar.

Este martes, cerca de 100 expertos en desarrollo infantil escribieron una carta abierta a Mark Zuckerberg, el fundador de la red social, urgiéndole a que elimine Messenger Kids cuanto antes.

“No están preparados”

Los especialistas aseguran que la plataforma es una medida “irresponsable” para alentar a que los más pequeños utilicen Facebook.

Y sostienen que los niños “no están preparados para tener cuentas en redes sociales”.

“No son lo suficientemente mayores como para comprender las complejidades de las relaciones en internet, que a menudo llevan a malentendidos y conflictos incluso entre usuarios de más edad”.

El texto fue firmado por 97 médicos, padres y maestros de Campaign for a Commercial-Free Childhood (CCFC), Common Sense Media y otras 13 organizaciones que trabajan por la infancia en Estados Unidos (y por otros individuos que no pertenecen a ninguna de esas instituciones).

Depresión, ansiedad, obsesión

La carta cuestiona si existe la necesidad de que Facebook se enfoque en el público infantil y que promueva el uso de la plataforma entre los más jóvenes.

“Comunicarse con familiares y amigos en la distancia no requiere tener una cuenta en Messenger Kids. Los niños pueden usar el Facebook de sus padres, Skype y otras cuentas para hablar con su familia. También pueden, simplemente, llamar por teléfono“.

Los expertos citan investigaciones en las que se vincula el uso de redes sociales por parte de adolescentes con el aumento de los niveles de depresión y ansiedad.

“Los adolescentes que pasan una hora al día chateando en las redes sociales tienen niveles más bajos de satisfacción en prácticamente cada aspecto de su vida”, señala el estudio.

“Los niños de entre 13 y 14 años que usan redes sociales entre 6 y 9 horas a la semana tienen un 47% más de probabilidades de definirse como infelices que quienes las usan menos a menudo”.

También hablan de un estudio dirigido a niñas de entre 10 a 12 años según el cual éstas “son más propensas a idealizar la delgadez, les preocupa su cuerpo y se han sometido a dietas”.

Los pediatras también discuten los argumentos por parte de Facebook cuando asegura que Messenger Kids es una alternativa “segura” para niños que se hacen pasar por jóvenes de más edad para usar su plataforma.

“Los niños de entre 11 y 12 años que usan Snapchat, Instagram o Facebook es poco probable que usen ahora otra app que claramente está diseñada para niños más pequeños. Messenger Kids no está respondiendo a una necesidad; está creado una“, afirma.

“Cada vez más investigaciones muestran que el uso excesivo de dispositivos digitales y redes sociales es dañino para los niños y adolescentes, por lo que es muy probable que esta nueva aplicación perjudique su desarrollo”.

¿Qué dice Facebook?

La red social dijo cuando lanzó su aplicación para niños que contó con miles de padres y una docena de asesores para diseñar un enfoque adecuado.

También asegura que la plataforma fue creada en respuesta a las peticiones por parte de algunos padres de tener un mayor control sobre el uso que sus hijos hacen de las redes sociales.

“Desde que lanzamos Messenger Kids en diciembre, nos llegaron comentarios de padres de todo Estados Unidos que dicen que les ayuda a estar en contacto con sus hijos y a ellos con familiares que viven lejos”, aseguran.

“Hemos escuchado historias de padres que trabajan en turnos de noche y que pueden leerles cuentos a sus hijos y de madres que viajan por trabajo y que pueden hablar con sus hijos cuando están fuera”.

Messenger Kids es una versión simplificada de Facebook Messenger que requiere la aprobación por parte de los padres. Los datos que se generan con su uso no se utilizan para publicidad.

De momento, la aplicación solo está disponible en Estados Unidos y para dispositivos iOS.

*La BBC no se hace responsable del contenido de páginas externas.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.