‘Soñadores’ esperan que Corte Federal de Brooklyn resuelva pronto su futuro

Beneficiarios de DACA salieron optimistas tras una audiencia judicial en ese tribunal donde cursa una demanda contra el gobierno Trump

El reloj sigue corriendo en contra de más de 800,000 jóvenes que dependen del programa DACA, cancelado por la Administración Trump, y mientras el Congreso parece no llegar a un acuerdo que proteja a los llamados ‘soñadores’, decenas de ellos se plantaron este martes frente a la Corte Federal de Brooklyn, para pedirle al tribunal que emita un fallo que de luz a su futuro migratorio.

El ‘dreamer’ Martín Batalla Vidal, quien interpuso una demanda contra el Gobierno Federal junto a otros cinco beneficiados de DACA, argumentando que las acciones de la Administración Trump violan las leyes federales y de igualdad, como garantía constitucional, dijo al salir de la cita judicial que está en manos de esa corte brindarles protección.

“Yo llegué aquí a la edad de siete años, y como muchos otros jóvenes soñadores, mis padres me trajeron persiguiendo el sueño americano, y hoy queremos decir que no podemos esperar a que el Congreso nos dé una solución a los soñadores y pedimos que la Corte salga con una solución y que presente un fallo que nos proteja”, aseguró el mexicano, con lágrimas en los ojos. “DACA me sacó de las sombras y me dio oportunidades que siendo indocumentado no habría podido tener. Gracias a eso hoy trabajo en un hogar de ancianos en el campo médico”.

El juez que lleva el caso presidió una audiencia en la que los defensores de los ‘dreamers’ y representantes del Gobierno respondieron a varios interrogantes, y aunque no emitió todavía ningún fallo sobre la demanda, los llamados “Dacamentados” se mostraron optimistas sobre una pronta respuesta del magistrado.

“Hoy estamos saliendo de la audiencia con nuestros demandantes. Estamos muy alegres de saber que el juez escuchó las voces y vio los rostros de los beneficiarios de DACA, quienes son tan neoyorquinos como Donald Trump, quienes son tan estadounidenses como el Presidente y como lo somos todos nosotros y que no han sido reconocidos como tal por este gobierno”, comentó María Helena Hincapié, directora del National Immigration Law Center, que apoya la demanda de los soñadores.

“Pedimos que el juez emita una decisión rápida que permita que estos beneficiarios de DACA continúen teniendo estabilidad para sus familias, para sus comunidades, para que estén con nosotros y puedan quedarse en este país al que llaman hogar”, dijo la activista. “Pedimos una decisión tan pronto como sea posible porque ya no podemos esperar. No podemos esperar más tiempo y ya no podemos tener el nivel de trauma emocional sicológico y económico que fue creado por el presidente Trump cuando acabó con el programa de DACA”.

Hanna Schon, de la Escuela de Leyes de Yale, que respalda a los ‘soñadores’, afirmó que el magistrado que presidió la audiencia, destacó un par de hechos puntuales que a muchos ‘dreamers’ le dan esperanza.

“El juez hizo preguntas difíciles sobre el Gobierno y entiende que lo que el Gobierno hizo con la terminación de DACA no es ordinario. El juez dijo que los comentarios del presidente Trump sobre los individuos con herencia latina y mexicana son ‘extremos, recurrentes y viciados”, comentó la joven. “El Gobierno intentó justificar sus acciones. Dijeron que actuaron basados en riesgos de litigio, pero como dijo el juez, el litigio solo es parte del proceso”.

Eliana Fernández, otra de las demandantes, quien llegó a este país cuando tenía 14 años, destacó la importancia de la demanda colectiva, pues dijo que como ella, hay muchas ‘soñadoras’ que tienen hijos y hogares, que quedarían a su suerte si no se resuelve nada a favor de los “dacamentados”.

“No solo soy una mujer de comunidad, soy una mamá de dos hermosos hijos, de 10 y 5 años y ellos son la razón por la que decidí sumarme a la demanda y quiero resaltar la urgencia de aprobar una solución ya”, dijo la inmigrante.

Los soñadores y sus defensores contaron además con el apoyo del fiscal de Nueva York, Eric Schneiderman, quien representa a 16 fiscales de todo el país que han levantado su voz a favor de los “dreamers”, y quien se sumó a su clamor.

“Yo represento a los neoyorquinos y nuestros soñadores son neoyorquinos y nunca vamos a retroceder en esa posición y digo que la única excusa del Gobierno para acabar con DACA fue que tenían miedo al litigio (…) y si tenían temor del litigio, estaban equivocados”, comentó el fiscal, quien calificó la audiencia como “muy buena, con un juez enfocado”, y quien volvió a destacar que los soñadores benefician al país. “Nadie ha levantado argumentos que muestren que los soñadores no deberían estar aquí, porque son personas que trabajan y que siguen las leyes y que contribuyen a nuestra comunidad”.

Se espera que pronto la corte emita un fallo sobre la demanda.