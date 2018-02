De Blasio eleva el presupuesto pendiente de los recortes de Albany y Washington

El Alcalde dice que los cambios a nivel federal y estatal cuestan a la ciudad más de $1,000 millones y pueden aumentar

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, presentó este jueves un presupuesto preliminar para el año fiscal 2019 de $88,670 millones. Es $4,000 millones más elevado que el preliminar de 2018 (que terminó siendo de $85,200 cuando se adooptó) y el objetivo es seguir profundizando en hacer de la ciudad “un lugar más justo”, como indicó en varias ocasiones el alcalde durante la presentación de las cifras.

No obstante, en el capítulo de inversiones estratégicas, de Blasio dijo que estas iban a ser “modestas” ya que se está pendiente del impacto negativo del presupuesto de Albany y sobre todo de los riesgos que suponen los movimientos en Washington.

Ya hay un impacto negativo desde Washington de $700 millones por los cambios en los pagos federales a los hospitales públicos y el cambio fiscal que afecta a las emisiones de bonos para financiar vivienda asequible. Es algo que puede empeorar con las amenazas de recortes presupuestarios en 2019 y el efecto de la reforma tributaria — que elimina la posibilidad de deducción de impuestos estatales y locales–. Trump ha amenazado con recortes a las ciudades santuario y De Blasio insistió en los beneficios que Nueva York tiene con albergar a la comunidad de nacidos fuera del país. El 55% de los negocios de la ciudad están en manos de inmigrantes y los extranjeros son el 45% de la mano de obra.

A esto se le suman los recortes o cambios en la financiación de distintas partidas -costos de colegios chartes, servicios a niños, educación especial justicia juvenil y susbsidios para familias en refugios- procedentes del gobierno del estado de Nueva York. Estos ya están cifrados en $400 millones, pero que pueden llegar a más de $750 millones.

“No nos gusta lo que vemos en Albany”, dijo antes de mencionar que eso es “sin ni siquiera empezar a hablar de la MTA”. Ahora bien, el alcalde recordó que siempre había tensiones entre ambos ejecutivos y que lo que realmente le preocupa es lo que pasa en Washington porque “es algo que nunca habíamos visto antes y es impredecible”. De Blasio sigue recordando las palabras del líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, Paul Ryan, que apuntaba a que lo próximo que se modificaría serían programas sociales como Medicare y Medicaid.

El presupuesto preliminar no se habla de cómo encarar futuros recortes aunque de Blasio hizo énfasis en los ahorros y las reservas que se seguirán aumentando.

Las cuentas de la ciudad preven más pasos en la expansión de la escolarización de niños de dos a cuatro años que llegará este año a zonas de Inwood, Harlem Central, Crotona Park y Bed Stuy. Adicionalmente se avanza también en las inversiones en NYCHA, esta vez con un énfasis cifrado en $200 millones para modernizar calefacciones y sistemas de respuesta rápida en caso de urgencia, y se acelera el programa de cámaras para la policía.

El alcalde quiere ampliar el número de viviendas legalizando el alquiler de sótanos. Se invertirá $5.7 millones para crear un programa piloto que subsidiará la conversión de estos sótanos y empezará en East New York.

Partidas menores se destinarán a programas de salud mental, ayuda para conectar a las familias que tienen a las madres en prisión y programas para que los seniors comparta su vivienda y puedan permanecer en ella.

Impuestos de propiedad

El alcalde dijo que está trabajando con el gobierno de Albany para buscar una solución a los efectos negativos de la reforma fiscal de Donald Trump que elimina la posibilidad de deducir los taxes pagados a la ciudad y el estado. Para evitar que suban los impuestos de los noorquinos se están buscando fórmulas pero no se han encontrado aún. El alcalde dijo que no va a subir los impuestos de la propiedad pero si habrá una reforma de estos.

NYC crece

Nueva York crece en población (en 25 años hay 800,000 personas más) y con ello su economía. Bill de Blasio expresó que la ciudad tiene ahora más empleo que nunca y con una mayor población activa (más gente trabajando o buscando empleo, algo que no ocurre a nivel nacional). Se han creado más de 415,000 empleos en los últimos cuatro años y la economía está más diversificada al no depender tanto del sector financiero.

No obstante, la bonanza no llega a todos y hay comunidades que no han percibido la mejora. Arnell Savoy, residente de Bornxville y perteneciente a la organización New York Communities for Change (NYCC), explicaba en un comunicado de esta organización que estos trabajos no han llegado a gente como ella “en comunidades de bajos ingresos. De hecho llevo dos años buscando un trabajo que pague lo suficiente como para que yo pueda pagar mis facturas”.