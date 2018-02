La esperanza inútil de Henry Martin para jugar con México en Rusia 2018

El americanista que tuvo una mala noche en San Antonio ante Bosnia Herzegovina advierte que no se rendirá

CDMX, México – Henry Martin no se rendirá por ir al Mundial, al menos de aquí a que la selección mexicana encare a Alemania en Moscú.

Las aspiraciones por ser mundialista no terminaron contra Bosnia Herzegovina, al menos así advierte el delantero del América, consciente de las vicisitudes del futbol.

“No bajar los ánimos de pensar que porque la lista ya está dada o hecha pensar que ya estás fuera. Al final siempre de último momento uno se puede colar al final.

“Sabemos que tiene una base, pero faltan algunos meses y no sabemos lo que pueda pasar. Enfocarnos en hacer las cosas bien cada quien en su club y él es el que va a decidir. Siempre me he visto ahí (en Rusia)”, mencionó Martin a la llegada del Tricolor a la Ciudad de México, tras encarar a los bosnios en la víspera.

Sin embargo, todos los análisis apuntan a que Martin no estará en la lista final de 23 que irán a disputar el Mundial a tierras rusas, no porque sea malo, no por haber dado un mal partido el miércoles e inclusive, no por sólo llevar dos convocatorias, sino porque Juan Carlos Osorio tiene opciones más firmes, aunque no necesariamente mucho mejores ni constantes.

Por otra parte, Jorge “Burrito” Hernández recalcó que el compromiso consiste en no bajar el nivel.

“Lo que me den, a mí no me importa si me dan cinco o 10 minutos, voy a tratar siempre de dar todo en la cancha, disfrutar las oportunidades que me da el profe.

“Lo he dicho, voy a estar siempre muy agradecido con él, es el primero que me da la oportunidad de estar en Selección Mayor y la voy a tratar de aprovechar sean cinco o 10 minutos o medio tiempo, llenarle el ojo“, expresó.