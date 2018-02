Libera ICE a padre arrestado al salir de la escuela de su hijo en Lakeview Terrace

Su abogada Erika Román prepara acusación contra ICE por aprehenderlo sin una orden de arresto lo cual violó sus derechos constitucionales

Ramón “Ray” Torres, el padre de familia arrestado por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 11 de enero después de dejar a su hijo en la primaria Fenton de Lakeview Terrace fue liberado y ahora su abogada dice que los agentes actuaron de manera ilegal.

La abogada en migración Erika Román-Maury presentará una queja en ICE debido a que los derechos constitucionales de Torres fueron violados al momento de su arresto, ya que no presentaron una orden de detención.

“Lo detuvieron de una manera totalmente ilegal cuando conducía su automóvil después de dejar a su hijo en la escuela. No iba a alta velocidad. No tenían una orden para aprehenderlo. Los agentes de ICE no tenían derecho a pararlo como si fueran oficiales de policía y a arrestarlo. Abusaron de su poder”, dijo.

“Los indocumentados también tienen derechos”, recalcó la abogada.

Precisó que los agentes de ICE no poseen la misma autoridad que un agente de policía para hacer una parada de tránsito a un inmigrante. “Prácticamente lo secuestraron. En su reporte, ICE solo dice que se lo encontraron en el camino, pero no especifican más. Lo que en realidad hicieron fue pararlo ilegalmente cuando conducía”, dijo Román.

Criticó que se gaste dinero federal en detener y llevar a corte a inmigrantes que no representan un alto riesgo y prioridad para el país.

Acciones a seguir

Torres de 30 años fue liberado el sábado alrededor de la 1:45 de la mañana tras pagar una fianza por 15,000 dólares que le aprobó el juez, decision que fue apelada por ICE, dijo su defensora.

“Nosotros vamos a estar preparados porque el gobierno puede apelar la decisión del juez de autorizarle una fianza para salir libre”, dijo Román-Maury

Señaló que además presentará una moción para echar abajo su caso de deportación.

“Desde antes de esta inesperada detención, él tenía planes de casarse en marzo con la madre de sus dos hijos. En cuanto lo haga, vamos a solicitar la residencia, ya que su futura esposa es ciudadana estadounidense”, puntualizó.

Tu pasado no define tu futuro

La abogada Román-Maury dijo que Torres ya se encuentra en su casa, con su familia, su compañera y madre de sus dos menores hijos, Araceli Gálvez.

“Él está muy ansioso con problemas psicológicos. Se despierta en la madrugada. Tiene miedo de salir a la calle y que lo vayan a detener”, comenta.

Torres nació en Ciudad Obregón, en el estado norteño mexicano de Sonora. Fue traído por sus padres a Estados Unidos cuando tenía dos años. Nunca ha regresado a su país natal y toda su familia vive en este país.

Trabaja para una compañía que se dedica a la instalación de paneles solares y vive en Sylmar en el Valle de San Fernando.

Durante las dos semanas y media que estuvo bajo la detención de ICE, lo mantuvieron en dos cárceles: Theo Lacy y James A. Musick del condado de Orange.

En una entrevista previa con La Opinión, Araceli Gálvez – la esposa de Torres – describió a su esposo como un padre dedicado y muy involucrado con su familia. “Él no controló donde nació, ni que sus padre lo trajeran para acá cuando era niño”, dijo.

Lori Haley, portavoz de ICE, dijo a La Opinión después del arresto de Torres que éste fue detenido por haber entrado al país ilegalmente y por tener un historial criminal que incluye manejar en estado de ebriedad y posesión de narcóticos.

La abogada Román-Maury aclaró que si bien Torres cometió delitos menores en su pasado, el inmigrante le dio un vuelco a su vida y corrigió sus errores pasados. “Todos cometemos errores. Él es un ejemplo del Sueño Americano, ya que superó sus problemas y se convirtió en un asombroso maestro de deportes para los niños. Tu pasado no equivale a tu futuro”, enfatizó.

Torres es entrenador voluntario de football americano para el equipo South Raiders Valley que lleva a cabo programas de entrenamiento en este deporte en el Valle de San Fernando y Los Ángeles.