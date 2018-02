Deportistas y celebridades pusieron el glamour en la gala NFL Honors

La actriz Dascha Polanco entre los famosos que se dejaron ver en Minneapolis

MINNEAPOLIS, MN – El Super Bowl transforma la ciudad en la que se celebra por unos días. El partido se juega el domingo a la tarde (6:30 pm ET / 3:30 pm PT por Universo en español), pero comenzando casi una semana antes los eventos se suceden una tras otro alrededor del mundo del football.

Este año Minneapolis, pese al intenso frío que llegó a superar los -20º C algunos días, atrajo como siempre alrededor del Super Bowl a celebridades atraídas por los focos que genera uno de los eventos con más audiencia en todo el planeta.

Y además del partido en sí –y su famoso show del medio tiempo, que volverá a tener a Justin Timberlake como estrella-, el momentos con más glamour es la gala NFL Honors, en la que la liga presenta los premios a los mejores jugadores del año y los nuevos miembros de su Salón de la Fama.

Estrellas del deporte, ejecutivos y celebridades se pusieron sus mejores galas la tarde del sábado para la fiesta, que tuvo lugar en la Universidad de Minnesota, al otro lado del río del centro de Minneapolis.

Entre las celebridades tampoco faltó representación latina. La actriz neoyorquina de origen dominicano Dascha Polanco (“Orange is the New Black”) disfrutó del Super Bowl Experience el viernes y se paseó por la alfombra roja de NFL Honors el sábado.

“La estoy pasando de lo más bien, con mucho hombre alto, fuerte… son muy impresionantes”, dijo Polanco, que se declaró fanática de los Giants y no quiso decantarse por ningún equipo para el Super Bowl.

“No tengo un favorito. Que gane el que juegue mejor”, comentó la actriz, que se mostró sorprendida por la amabilidad de la gente de Minneapolis. “Me caen demasiado bien”.

Por la alfombra roja también pasaron la modelo Taylor Hill, uno de los ángeles de Victoria’s Secret, la actual Miss Universo (la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters), Miss USA (la científica Kára McCullough), Miss Minnesota y Miss Minnesota Team.