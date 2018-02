FOTO: Ingrid Coronado perdió una pierna en Instagram

Las celebridades siguen siendo el blanco perfecto para el uso excesivo de programas de retoques de imagen

La conductora de televisión, Ingrid Coronado, fue el blanco de críticas después de publicar una imagen en el que aparentemente hubo uso excesivo de photoshop.

Hace una semana publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece sin una pierna. Coronado escribió para la foto: “S I S T E R S ❤ Love you!!!! PD: solo me llevé una pierna a la fiesta 😜“. Algunos de sus seguidores se tomaron a chiste la situación, pero también hubo quienes le aconsejaron que ya no manipulara las fotos. “Deja de usar filtros, estas buenisima asi al natural. YA NO TE CORTES LA PIERNA“, escribió @olverajorgealda, como comentario a la publicación.

Se desconoce sí la imagen fue trabajada así por un tercero, y por accidente la retocaron de más, o sí fue la conductora del programa matutino Venga la Alegría quien manipuló la instantánea a tal grado que no se dio cuenta de que estaba borrándose una extremidad.