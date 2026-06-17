Cierre de calles en Nueva York desde hoy por desfile de los Knicks con 10,000 policías en la ruta

Desde las 7:00 p.m. de hoy no se permitirá estacionar al sur de Canal St en Manhattan y los vehículos que no sean retirados serán remolcados, advirtió la Policía de Nueva York, en preparativos para el desfile conmemorativo por el triunfo histórico de los Knicks en la NBA este jueves.

NYPD desplegará más de 10,000 agentes para el desfile, “la mayor cantidad de efectivos asignada a un evento programado”, afirmaron. “Para garantizar la seguridad se contará con unidades de armas pesadas, perros detectores de explosivos y personal de las divisiones de transporte, tránsito, autopistas y aviación, además del uso de drones y otros recursos“. La logística considera además que el desfile es paralelo al Mundial de Fútbol que ya tiene multitud de visitantes en la ciudad.

El cierre de calles afecta las rutas de buses y algunas entradas al Metro. A partir de las 4:30 a.m. del jueves las siguientes estaciones serán cerradas: Wall Street (4, 5) y City Hall (R, W).

Desde las 7:00 a.m. se suspenderá el tráfico vehicular en la zona al sur de Canal St, abarcando todo el ancho de Manhattan desde los ríos East y Hudson. Las autopistas FDR y West Side Highway permanecerán abiertas. El tráfico que provenga del Brooklyn Bridge hacia Manhattan sólo podrá circular en dirección norte por FDR. Los caminantes podrán seguir utilizando la vía peatonal.

Durante los cinco partidos entre los Knicks y los Spurs -incluso en los escenificados en San Antonio (Texas)- hubo disturbios, destrozos, detenciones, fanáticos gravemente heridos y policías agredidos, mayormente en Midtown Manhattan.

El desfile del jueves será de acceso gratuito y se realizará en el Bajo Manhattan desde las 10 a.m., pero se espera que la gente comience a tomar puestos desde mucho antes, aunque oficialmente no se permitirá a nadie en la zona antes de las 6 a.m. cuando comenzará el escrutinio policial.

No se permitirán: bolsos, bolsas, botellas de vidrio o metal (sólo aceptarán botellas de agua de plástico), bates, porras, bicicletas, patinetas, sillas, neveras portátiles, drones, mochilas, mascotas, cochecitos de bebé, paraguas y, por supuesto, armas.

Ruta y clima

El desfile comenzará cerca de Bowling Green (donde parten los turistas a la Estatua de la Libertad) y avanzará hacia el norte por Broadway hasta el Ayuntamiento (City Hall). Quienes viven o trabajan en edificios a lo largo de la ruta podrán acceder presentando la identificación correspondiente en el punto más próximo a su dirección.

Mike Flynn, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), anunció que la agencia reforzará el servicio del ferry de Staten Island este jueves (de 7 a 9 a.m. y de 1 a 4 p.m.) para atender la alta demanda que se espera.

Puntos de acceso a la ruta del desfile:

-Washington St. y Morris St. / Battery Place

-Trinity Place y Morris St.

-Trinity Place y Exchange Alley

-Trinity Place y Rector St.

-Trinity Place y Thames St.

-Trinity Place y Cedar St.

-Church St. y Liberty St.

-Church St. y Cortlandt St.

-Church St. y Dey St.

-Church St. y Fulton St.

-Church St. y Barclay St.

-Church St. y Park Pl.

-Church St. y Murray St.

-Church St. y Warren St.

-Church St. y Thomas St.

-New St. y Exchange Pl.

-New St. y Wall St.

-Nassau St. y Pine St.

-Nassau St. y Cedar St.

-Nassau St. y Liberty St.

-Nassau St. y Maiden Lane

-Nassau St. y John St.

-Nassau St. y Ann St.

Los Knicks no ganaban un título de la NBA desde 1973 y la larga espera de 53 años ha hecho que la alcaldía de Nueva York asuma esta victoria casi como un logro político propio. Incluso activaron una página oficial exclusiva con directrices sobre este evento. Tras el desfile, dentro de City Hall habrá una ceremonia, pero esa será con acceso restringido.

Más información sobre cierres de vías en el portal oficial del desfile. Para los cambios actualizados en las rutas de buses y accesos al Metro, consulte MTA. Al momento este jueves el cielo diurno se perfila parcialmente nublado, pero sin lluvia -excepto brevemente a media mañana- y sensación térmica de 83F/28C. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY).