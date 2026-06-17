El Manchester United rompe negociaciones con el Barcelona por Marcus Rashford

El Manchester United no tiene la más mínima intención de negociar un nuevo préstamo con el FC Barcelona por el delantero inglés Marcus Rashford, según confirmaron fuentes solventes a ESPN.

La junta directiva de Old Trafford da por cerrado el ciclo de cesiones tras expirar el pasado 15 de junio el plazo límite que tenía la entidad azulgrana para activar la opción de compra definitiva, estipulada en 30 millones de euros ($34.8 millones de dólares).

Al dejar pasar la fecha, los Red Devils esperan que el atacante de 28 años se reincorpore a la disciplina de Carrington una vez concluya su período de vacaciones post-mundialistas, pero con un objetivo claro: buscarle una salida mediante un traspaso neto.

La decisión del Barcelona de renunciar a la opción de compra por Rashford responde a un movimiento estratégico de peso en las oficinas catalanas. El club presidido por Joan Laporta prefirió tirar la casa por la ventana al cerrar el multimillonario fichaje de Anthony Gordon, extremo del Newcastle, a cambio de 80 millones de euros.

Pese a este escenario y al desembarco de Gordon, las fuentes aseguran que Rashford no ha perdido la esperanza de vestir la camiseta culé. El internacional inglés completó un año más que notable a las órdenes de Flick, firmando 14 goles en 49 partidos oficiales y resultando una pieza muy valiosa para la conquista del título de LaLiga la pasada temporada.

Con la necesidad imperiosa de generar Fair Play Financiero y liberar masa salarial, los intermediarios de los Red Devils ya están moviendo el nombre de Rashford en el mercado internacional, invitando a clubes interesados a presentar propuestas económicas realistas para un traspaso definitivo.

Curiosamente, el United se encuentra en la búsqueda activa de un extremo izquierdo para apuntalar su proyecto deportivo. Las prioridades de la dirección deportiva de Manchester apuntan directamente al West Ham de la Premier League, teniendo en su agenda al neerlandés Crysencio Summerville y a su compañero de filas, el centrocampista portugués Mateus Fernandes. .

Sigue leyendo:

·Real Madrid le quitaría el fichaje de Bernardo Silva al FC Barcelona

·Qué le pasa al padre de Lionel Messi: qué hay detrás del emotivo llanto del capitán argentino

·Oficial: Anthony Gordon ficha por el FC Barcelona a cambio de 70 millones de euros