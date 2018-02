Liga MX, fecha 5: América vs. Lobos BUAP, horario y canales de TV

Darwin Quintero y William Silva serán los sacrificados por el conjunto de las Águilas, para cumplir con la regla 9/9

Darwin Quintero irá a las gradas por segundo partido consecutivo. El delantero colombiano y William da Silva serán los sacrificados del América para cumplir con la regla 9/9 esta noche en el Estadio Azteca, contra Lobos BUAP.

Pero antes de que se expandan las versiones sobre un supuesto castigo a Darwin, Miguel Herrera aclaró los motivos de la ausencia.

“Es una situación de rotación. La semana pasada porque todavía estaban en pláticas algunos equipos con nuestros jugadores para ver si había posibilidad de que salieran, el caso de Silvio y Darwin, pero mientras Darwin siga acá seguimos trabajando, obviamente tengo que dejar a dos afuera y pensando en la gente que hemos trabajado así lo decidimos.

“Él está entrenando muy bien, a mí me tiene tranquilo ver a un muchacho con esa determinación de entrenar y poner su esfuerzo, después la decisión ellos han dejado que la tome yo”, expresó el técnico de las Águilas.

Darwin aún tiene posibilidades de salir al extranjero. El mercado de la MLS es uno de los que aún no cierra. La aclaración del “Piojo” echó por tierra los rumores de una sanción por la conducta del colombiano con un reportero de televisión al que intentó golpear con un balón.

Los Lobos BUAP también tienen sus infiernos, ese ha sido su sello. Durante la semana, el defensa Francisco Javier “Maza” Rodríguez acudió al juzgado por un pleito legal con su esposa, quien no le permite ver a sus hijos. Como suele suceder cuando los resultados son malos (son penúltimos con un puntos y decimoquintos en la Tabla de Cocientes) los dardos apuntan al técnico, pero Rafael Puente del Río ha sido respaldado por su directiva.

El América alineará con Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Carlos Vargas, Guido Rodríguez, Matheus Uribe, Rebato Ibarra, Cecilio Domínguez, Oribe Peralta y Henry Martín.

“Volteo a la banca y tengo gente más sólida, más hecha, no quiere decir que los chavos no me llenen, a mí siempre me ha gustado poner jóvenes, pero para la exigencia y lo que busca el club tenemos más recursos en el plantel, el delantero que pedimos era difícil”, mencionó el “Piojo”.

NO TE LO PIERDAS

Partido: América vs. Lobos BUAP

Estadio: Azteca

Fecha: sábado 3 de febrero

Hora: 10 pm Este / 9 pm Centro / 7 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: TDN, Canal 5 Televisa

USA: Univision USA, fuboTV, Univision NOW, Univision Deportes USA