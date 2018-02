Campaña para actuar ante tocones y acosadores en el Subway de NYC

Con el movimiento #MeToo en auge, la Administración Cuomo promueve en el Subway una iniciativa para que los neoyorquinos que presencien hechos de violencia sexual intervengan

El pasado 26 de enero, cerca de la estación Chambers, en Manhattan, un sujeto que se movilizaba en la línea 1 del Subway, comenzó a masturbarse frente a una mujer de 33 años sin ningún pudor. Dos semanas atrás, una joven fue víctima de un acosador que le agarró los senos cuando esperaba el tren 7 en Times Square. Según muchas mujeres, estos hechos se han vuelto el pan de cada día en los trenes, justo cuando está en auge la campaña nacional #MeToo (Yo también), para alertar contra la violencia sexual. En la mayoría de los casos, las víctimas coinciden en que hay gente presenciando los abusos, pero nadie hace nada.

“A mí me han dicho morbosidades, me han tocado de manera inadecuada en los trenes y a la gente no le importa. Ven lo que están haciendo y no colaboran, prefieren ignorar la situación”, asegura la ecuatoriana Helena García, quien recibió con mucho agrado una nueva campaña lanzada en el Subway por la Administración del Gobernador Cuomo, en la que se invita a los pasajeros a no ser cómplices silenciosos de los atropellos contra la violencia sexual y ponerle su “tate quieto” a los tocones.

“Ella estaba sola, así que hice mi jugada… le dije a los hombres que la estaban molestando que se fueran”, dicen varios pósters puestos en los vagones del sistema de transporte de la Gran Manzana, como parte de la guerra que también la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y el Departamento de Policía (NYPD) le han declarado a los acosadores.

“Esta es una muy buena idea, porque por primera vez el mensaje no es para las víctimas sino para los otros, que somos la mayoría, porque es muy importante que cuando uno ve algo en el tren haga algo y así posiblemente la persona que está haciendo el abuso o quiera hacerlo, va a pensarlo dos veces”, comentó la mexicana María Gómez, mientras esperaba el tren en Times Square.

Y aunque se presume que la mayoría de víctimas no denuncian los abusos, datos del NYPD demuestran que en los últimos tres años en promedio cada mes ocurren entre 40 y 80 actos de acoso sexual. El 2017 dejó un saldo de 466 incidentes reportados y 216 presuntos acosadores arrestados. En el 2016 se registraron 913 delitos sexuales en las plataformas y trenes, comparado con 713 del año anterior.

La buena noticia, según las más recientes cifras del NYPD, es que al parecer las campañas contra los ‘tocones’ están funcionando, pues al comparar los reportes de enero del 2017 con los del mismo mes del 2018, se ve una reducción del 58%. En lo que va corrido del año hubo 14 denuncias contra tocones en los trenes, mientras que en el primer mes del 2017 la cifra llegó a 34.

“El NYPD sigue dedicado a investigar los informes de agresión sexual y dedicar todos los recursos disponibles para ayudar a las víctimas de agresión sexual”, comentó un vocero de la Uniformada, al tiempo que invitó a denunciar estos hechos al 1-888-57-PISTA (74782).

No dan tregua a ‘tocones’

Tarek Shams, vocero de la MTA, advirtió que esa agencia no dará tregua a los tocones y acosadores e invitó a la ciudadanía y a las víctimas a no quedarse callados.

“La mala conducta sexual es un delito grave y nuestros esfuerzos de concientización pública, desarrollados en conjunto con grupos de defensa y dirigidos tanto a víctimas como a testigos, están destinados a instar al público a informar sobre este delito a un oficial de policía o a un empleado de la MTA en todo momento”, comentó el funcionario. “También estamos trabajando con el NYPD y los fiscales locales de distrito para ayudar a garantizar que los delincuentes reincidentes sean enjuiciados, agresivamente, y en la medida de lo permitido por la ley “.

El contralor Scott M. Stringer, quien en el 2007, siendo presidente del condado de Manhattan, denunció que dos de cada tres mujeres habían sido víctima de acoso sexual en los trenes y que 9 de cada 10 testigos de abuso no interfirieron, aplaudió la campaña de concientización contra los tocones y destacó que cualquier acto de acoso presenciado, debe ser moralmente reprensible.

“Para decenas de miles de mujeres, subirse al tren o al autobús en algún momento ha sido una pesadilla porque han sido víctimas de acoso sexual. El transporte público es una necesidad en Nueva York, y ninguna mujer debería sentirse insegura”, comentó el funcionario.

El ecuatoriano Fausto Ramón, reconoció que hace falta que los pasajeros sean más activos al ver abusos y comentó que es necesario que todos los neoyorquinos se unan en una sola fuerza. “No podemos permitir que si a una mujer la están molestando nadie haga nada. Todos tenemos madres, esposas, hijas, hermanas y hay que meterse y mostrar que ellas no están solas”, dijo.

Aumentarán las penas

La asambleísta estatal Carmen de la Rosa, quien sufrió en carne propia el acoso sexual hace varios años, mientras viajaba en la línea A del Subway, aseguró que actualmente cursa en la Legislatura un proyecto de ley para aumentar las penalidades a los tocones y destacó que es urgente crear conciencia entre los neoyorquinos sobre la importancia de actuar ante los acosadores.

“El acoso es un acto grave que yo viví cuando estaba en high school y un señor en el tren se expuso con sus partes, cuando yo tenía solo 17 años y como a mí, para cualquier jovencita eso es traumante, por lo que es importante que las mujeres sepan cómo reportar y que la gente ayude”, dijo la política dominicana. “Así evitamos que esos actos escalen a un nivel de mayor peligro”.

Ydanis Rodríguez, presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal, se sumó al llamado del Gobierno Estatal en el Subway para que quien vea hechos de acoso intervenga. “Tenemos que asegurarnos de que todas las mujeres estén seguras y protegidas en los trenes y agradecemos que en los dos últimos años la MTA haya invertido más para educar y lograr que los trenes sean seguros”, dijo Rodríguez.

Datos de los tocones:

40 a 80 actos de acoso sexual se registran cada mes en los trenes.

466 incidentes fueron reportados en el 2017.

216 presuntos acosadores fueron arrestados en el 2017.

913 delitos sexuales en el Subway se reportaron en 2016.

713 incidentes fueron reportados en el 2015.

58% ha sido la reducción de delitos sexuales en el Subway comparando enero del 2017 con enero del 2018.

14 denuncias contra tocones en los trenes se han registrado en lo que va del año.

Para denunciar