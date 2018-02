Las SUV que menos combustible consumen

El CR-V rediseñado tiene mejoras en sus características, el espacio y la potencia turbo opcional. Aunque el modelo LX básico tiene un motor de 4 cilindros, 184 hp y 2.4 litros de capacidad, el EX y los modelos superiores ofrecen un motor turbo de 190 hp y 1.5 litros de capacidad. Ambos tienen una transmisión continuamente variable que funciona bien. Tiene un puntaje de consumo de combustible impresionante de 28 mpg en el EX. El manejo es ligero y seguro y el andar firme y estable. El ruido de la carretera ha sido reducido y su cabina es más silenciosa. El interior es muy cómodo y espacioso, en particular los asientos traseros, aunque los asientos en el LX básico brindan menos soporte. El modelo EX y los superiores incluyen un sistema de infoentretenimiento estándar con pantalla táctil de 7 pulgadas con compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay y navegación Garmin, así como también frenos de emergencia automáticos estándares y advertencias de punto ciego.

